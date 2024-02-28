Ekler pasta nasıl yapılır? Ev yapımı ve kolay ekler tarifi

Ekler pasta nasıl yapılır? Ev yapımı ve kolay ekler tarifi

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Pastane tatlıları arasında sevilen lezzetlerden biri olan ekler pastayı evde yapmak isteyenler kolay ve hızlı tarifleri araştırmaya devam ediyor. Sizler için hazırladığımız yazımızda ekler pasta nasıl yapılır sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

Ekler Pasta Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

Hamur için:

1 su bardağı su

100 gram tereyağı veya margarin

1 su bardağı un

4 adet büyük boy yumurta

Kreması için:

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı toz şeker

2 adet yumurta sarısı

1 paket vanilya özütü veya 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Üzeri için:

Pudra şekeri (isteğe bağlı)

Çikolata sosu veya bitter çikolata rendesi (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Bir tencerede su ve tereyağını veya margarini orta ateşte kaynatın. Kaynamaya başlayınca unu ekleyin ve sürekli karıştırarak hamur topaklanıp tencerenin kenarına doğru toplanana kadar pişirin. Ocaktan alıp biraz soğumasını bekleyin.

Hamur biraz ılıdıktan sonra yumurtaları teker teker ekleyip hızlıca karıştırın. Hamur pürüzsüz ve kıvamlı bir hale gelene kadar karıştırmaya devam edin.

Hazırladığınız hamuru, yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine konulacak bir piping poşetine doldurun. İsteğe bağlı olarak üzerine biraz bastırarak çubuk şekli verin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika veya eklerler altın sarısı renk alıncaya kadar pişirin. Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Bir tencerede süt, un, toz şeker ve vanilyayı karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladığında ocaktan alın. Yumurta sarılarını ekleyip karıştırarak kremanın kıvam almasını sağlayın. Soğuması için bir kenara alın.

Soğuyan eklerlerin içine hazırladığınız kremayı sıkın.

İsteğe bağlı olarak üzerine pudra şekeri serpiştirin veya çikolata sosu veya rendelenmiş bitter çikolata ile süsleyin.

Ev yapımı ekler tarifi ile yaptığınız ekler pastayı servis edebilirsiniz.

Pastane Usulü Ekler Tarifi

Ekler tarifi pastane usulü yapmak isteyenler için işte kolay ekler tarifi:

Malzemeler

125 gr tereyağı

125 ml su

1/4 çay kaşığı tuz

125 gr un

3 adet yumurta

500 ml süt

1 paket vanilin

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

50 gr tereyağı

Sıvı çikolata (isteğe bağlı)

Yapılışı

Tereyağı ve suyu bir tencereye alın ve kaynatın.

Kaynadıktan sonra tuzu ve unu ekleyin ve karıştırın.

Hamur toplanana kadar kısık ateşte pişirin.

Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Soğuyan hamura teker teker yumurtaları ekleyin ve her eklemeden sonra hamurun iyice yoğurulmasını sağlayın.

Hamuru bir sıkma torbasına doldurun.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve hamurdan parmak büyüklüğünde ekler sıkın.

Eklerlerin üzerini çatalla bastırın.

Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın.

Ardından süt ve vanilyayı bir tencereye alın ve kaynatın.

Yumurta sarısı, toz şeker, un ve nişastayı ayrı bir kapta çırpın.

Kaynayan süte azar azar ekleyin ve sürekli karıştırarak pişirin.

Krema kıvamına geldiğinde ocaktan alın ve tereyağını ekleyin.

Soğuyan eklerlerin yanlarını keskin bir bıçakla kesin.

Kremayı bir sıkma torbasına doldurun ve eklerlerin içine doldurun.

Üzerini sıvı çikolata ile süsleyebilirsiniz.

Ekler Pasta Yapmanın Püf Noktaları

Hamurun kıvamı, ekler pastanın başarısı için önemlidir. Hamurunuzu pişirme işlemi sırasında sertleşmeden önce doğru kıvama getirmek için un miktarını ve pişirme süresini doğru ayarlamak önemlidir.

Hamurun yumurta eklenmesi aşamasında, yumurtaları teker teker ekleyip her birini iyice karıştırdığınızdan emin olun. Yumurtaları hızlıca eklemeli ve karıştırmalısınız, aksi takdirde hamurunuz pütürlü olabilir.

Hamuru piping poşetine doldururken, poşetin ucuna yuvarlak veya oval bir uç takarak hamurun düzgün bir şekilde şekil almasını sağlayabilirsiniz. Hamuru düzgün bir şekilde doldurduktan sonra, yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine parmak şekli vererek sıkın.

Ekler pastanın pişirme süresi ve sıcaklığı, hamurun kabarması ve içinin pişmesi için önemlidir. Önceden ısıtılmış bir fırında, hamurun altın rengini alması ve kabarması için uygun bir sıcaklıkta yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Kremanın kıvamı, ekler pastanın iç dolgusunun doğru yapılması için önemlidir. Krema, süt, un, şeker ve yumurta sarılarının doğru oranlarda karıştırılması ve pişirilmesiyle elde edilir. Kremanın kıvamının doğru olması, pastanın lezzetini ve dokusunu etkiler.

Ekler pastayı fırından çıkardıktan sonra, tamamen soğumasını bekleyin. Sıcakken kesmek, pastanın dağılmasına ve kremasının akmasına neden olabilir. Soğuk hava akımı olmayan bir yerde soğumasını sağlayın.

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