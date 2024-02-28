Ekler pasta nasıl yapılır? Ev yapımı ve kolay ekler tarifi
Siz de evde enfes bir tatlı hazırlamak ve sevdiklerinizi şımartmak istiyorsanız, kolay ekler pasta tarifimiz tam size göre! Ekler pasta, hafif kıyır kıyır hamuru ve dolgun kremasıyla herkesin favorisi olacak bir lezzet. İşte adım adım evde hazırlayabileceğiniz kolay ekler tarifi.
Pastane tatlıları arasında sevilen lezzetlerden biri olan ekler pastayı evde yapmak isteyenler kolay ve hızlı tarifleri araştırmaya devam ediyor. Sizler için hazırladığımız yazımızda ekler pasta nasıl yapılır sorusunun cevabını bulabilirsiniz.
Ekler Pasta Nasıl Yapılır?
Malzemeler:
Hamur için:
Kreması için:
Üzeri için:
Yapılışı:
Pastane Usulü Ekler Tarifi
Ekler tarifi pastane usulü yapmak isteyenler için işte kolay ekler tarifi:
Malzemeler
Yapılışı
Ekler Pasta Yapmanın Püf Noktaları