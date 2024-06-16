Ekin Türkmen: Yaz boyu tatil yapacağım
Bebek'te görüntülenen Ekin Türkmen, tatil planlarından bahsetti; "Yaz geldi. Bütün yazı ailemin yanında İzmir'de geçireceğim"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ekin Türkmen, Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkmen, "Adalar'dan geliyorum. Çok güzel bir dergi çekimi yatık" dedi.
Bütün kış çalıştığını söyleyen Ekin Türkmen, yaz planlarından bahsedip, "Yaz geldi, bütün yazı ailemin yanında İzmir'de geçireceğim. Yazın hiçbir proje ile ilgilenmeyeceğim" ifadelerini kullandı.