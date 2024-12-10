Ekimde işsizlik yükseldi

TÜİK ekim ayı işgücü verilerini açıkladı. Buna göre ekim ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 8.8'e çıktı. İşsiz sayısı da 61 bin kişi artarak 3 milyon 175 bin kişiye ulaştı.

Eylül ayında da benzer bir şekilde işsizlik oranı 0.1 puan yükselmişti.

Genel işsizlik artarken 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.3 puan azalarak yüzde 16.6'ya geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Ekim 2022 - Ekim 2024:

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İSTİHDAM ORANI YÜKSELDİ

Ekimde istihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki aya göre 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişi, istihdam oranı 0.2 puan artarak yüzde 49.9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67.4 iken kadınlarda yüzde 32.8 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre ekimde toplam işgücü eylül ayına göre 219 bin kişi artarak 36 milyon 146 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 54.7'ye çıktı. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72.4 iken kadınlarda yüzde 37.4 olarak hesaplandı.