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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekimde dış ticaret açığı geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        Ekimde dış ticaret açığı geriledi

        Türkiye'nin dış ticaret açığı ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.5 azalarak 6.5 milyar dolara geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 10:05 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:24
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        Ekimde dış ticaret açığı geriledi
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        TÜİK ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin ihracatı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.4 artarak 22 milyar 871 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 0.6 artarak 29 milyar 390 milyon dolar oldu.

        Böylece ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.5 azalarak 7 milyar 902 milyon dolardan, 6 milyar 519 milyon dolara geriledi.

        Aylara göre dış ticaret, Ekim 2023:

        İhracat ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.2 artarak 209 milyar 904 milyon dolar, ithalat yüzde 1.1 artarak 303 milyar 821 milyon dolar olarak gerçekleşti. İlk 10 ayda dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.2 artarak 91 milyar 44 milyon dolardan, 93 milyar 917 milyon dolara yükseldi.

        İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA ÇİN İLK SIRADA

        Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 763 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 322 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 254 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 115 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 110 milyon dolar ile İtalya takip etti.

        İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Ekim ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 761 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 233 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 606 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 344 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 247 milyon dolar ile ABD izledi.

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