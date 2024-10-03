EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

TÜİK'in Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Ekim ayı kira artış oranı belirlendi. Buna göre; Ekim kira artış oranı yüzde ... oldu. Yani bu ay kiraya en fazla yüzde ... oranında zam yapılabilecek.