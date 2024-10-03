Ekim kira artış oranı açıklandı! 2024 Ekim kira tavan zam oranı ne oldu?
TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2,97 oranında yükseldi. Öte yandan, enflasyona göre belirlenen Ekim kira artış oranı da netlik kazandı. İşte, kiracı ve ev sahiplerinin merakla beklediği Ekim kira tavan zam oranı...
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TÜİK, bugün saat 10.00'da Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 12 aylık TÜFE'nin belirlenmesiyle Ekim ayı kira artış oranı da netlik kazandı. Bu sayede, Ekim'de kira sözleşmesini yenileyecek kiracıların zam yapacağı tavan zam oranı belli oldu. Peki, Ekim kira artış oranı ne kadar oldu, Ekim'de kiraya en fazla yüzde kaç zam yapılabilir? İşte, detaylar...
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TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI!
TÜİK'in bugün açıkladığı eylül ayı eylül verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 63.47 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bu ay yenilenecek konut ve iş yeri kira kontratlarında zam tavanı yüzde 63.47 olacak.
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EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
TÜİK'in Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Ekim ayı kira artış oranı belirlendi. Buna göre; Ekim kira artış oranı yüzde ... oldu. Yani bu ay kiraya en fazla yüzde ... oranında zam yapılabilecek.
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EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLMUŞTU?
Eylül ayı kirada tavan zam oranı 64,91 olarak belirlenmişti.
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AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLMUŞTU?
Ağustos ayı kirada tavan zam oranı 65,93 olarak belirlenmişti.