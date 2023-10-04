Ekim ayında ne yenir? İşte mevsimi gelen sebze ve meyveler
Tüm sebze ve meyveler, insan sağlığı için oldukça önemlidir ancak bu besinleri mevsiminde tüketmek, onlardan en iyi şekilde yararlanmamızı sağlar çünkü mevsiminde tüketilen her besin vitamin ve mineral açısından en zengin dönemini yaşar.
Giriş: 04.10.2023 - 14:09 Güncelleme: 04.10.2023 - 14:09
- 1
KIZILCIK
- 2
HÜNNAP
- 3
NAR
-
- 4
ÜZÜM
- 5
İNCİR
- 6
MUZ
-
- 7
ARMUT
- 8
ELMA
- 9
MOR ERİK
-
- 10
MANDALİNA
- 11
LAHANA
- 12
PIRASA
-
- 13
KIRMIZI TRUP
- 14
KIVIRCIK SALATA
- 15
PATLICAN
-
- 16
MANTAR
- 17
HAVUÇ
- 18
KARNABAHAR
-
- 19
MARUL
- 20
FESLEĞEN
- 21
DEREOTU
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- 22
MAYDANOZ
- 23
NANE
- 24
SOĞAN
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Haberi Hazırlayan: Başak Kanık