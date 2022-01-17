Milyonları ilgilendiren 18 maddelik ekonomi paketi için, meclis genel kurulunda mesai 3 gün devam etti teklifin 10 maddesi kabul edildi. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için, 8 maddenin görüşmeleri ise bu haftaya kaldı. 15 Ocak'ta memur maaşları yüzde 27.9 zamlı yatacak.

SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıkları da yüzde 25,47 oranında artırılarak hesaplara yatırılacak

Ancak ek zamla ilgili 8 maddeye ilişkin görüşmeler 18 Ocak Salı gününe ertelendiği için maaş farklı bu tarihe yetişmedi. Bu sebeple maaş farklarının bu hafta içinde görüşmelerin hemen ardından hesaplara geçmesi bekleniyor.