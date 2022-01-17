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Ek zam ne zaman hesaplara yatacak? Memur ek zammı ne zaman verilecek?

Ek zamlar ne zaman hesaplara yatacak? Memur ek zammı ne zaman verilecek?

Memurlara Ocak ayı başında TÜİK verilerine göre enflasyon farkı doğrultusunda zam yapıldı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek zam müjdesi geldi. Meclis'te görüşmeleri süren, memur ve emekliye ek zammı içeren teklifin; oluşan zam farklarının 15 Ocak'ta yatırılması için geçen hafta yasalaşması gerekiyordu. Ancak ek zamlar henüz yasalaşmadı. Peki, Ek zamlar ne zaman hesaplara yatacak? Memur ek zammı ne zaman verilecek? İşte detaylar...

17.01.2022 - 17:27 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Memur maaşları 2022 Ocak ayında TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli oldu. Memur maaşlarına yüzde 27.9 zam yapıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ek zam ile memurların maaşlarına yüzde 2.5’lik ilave zam yansıtılacak. Peki, Ek zam ne zaman hesaplara yatacak? Ek zam Meclis'ten geçti mi? İşte detaylar...

  • EK ZAM MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

    Memurlara verilecek % 2,5’luk ek zam 15 Ocak'ta maaşlara yansımayacak. Nedeni Meclis'te kanun teklifinin görüşmelerinin, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmesi.

  • Milyonları ilgilendiren 18 maddelik ekonomi paketi için, meclis genel kurulunda mesai 3 gün devam etti teklifin 10 maddesi kabul edildi. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için, 8 maddenin görüşmeleri ise bu haftaya kaldı. 15 Ocak'ta memur maaşları yüzde 27.9 zamlı yatacak.

    SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıkları da yüzde 25,47 oranında artırılarak hesaplara yatırılacak

    Ancak ek zamla ilgili 8 maddeye ilişkin görüşmeler 18 Ocak Salı gününe ertelendiği için maaş farklı bu tarihe yetişmedi. Bu sebeple maaş farklarının bu hafta içinde görüşmelerin hemen ardından hesaplara geçmesi bekleniyor.

  • FARK ÖDEMELERİ İÇİN BİR SONRAKİ MAAŞ BEKLENMEYECEK

    Teklifin yasalaşmasının ardından; memurların ocak ayına ait maaşlarına yüzde 2.5’lik ilave zam yansıtılacak. Teklifin yasalaşmasının ardından 2 hafta içinde fark ödenmesi bekleniyor. Düzenlemeye göre memurlar enflasyon farkı dahil yüzde 30,95 zam alacak. Emeklilerin alacağı en düşük aylık ise 2 bin 500 lira.

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