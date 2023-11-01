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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Ek MTV son ödeme tarihi: Ek MTV ikinci taksit süreci devam ediyor! Ek MTV ikinci taksit son ödeme tarihi ne zaman? - Merak Edilenler Haberleri

        Ek MTV'de ikinci taksit süreci devam ediyor. Ek MTV son ödeme tarihi

        Yılda iki defa ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi bu yıl 6 Şubat depremi nedeniyle üç defa alınacak. Ek MTV'nin ilk taksit süreci 6 Eylül'de sona ermişti. İlk taksitlerin ardından ikinci taksit süreci başladı. Peki, Ek MTV ikinci taksitleri son ödeme tarihi ne zaman? İşte Ek MTV son ödeme tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 11:12 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:12
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        • 1

          Motorlu Taşıtlar Vergisi bu yıl 6 Şubat depremi nedeniyle iki kez alınacak. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan Ek MTV'nin iptali yönündeki talep Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi. 2023 MTV ödemeleri Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödendi. Ek MTV'nin ilk taksidi ise 6 Eylül tarihine kadar ödendi. Ek MTV ikinci ödemeleri ise başladı. Peki, Ek MTV ikinci taksit ödemesi son tarih ne zaman? İşte merak edilen 2023 Ek MTV son ödeme tarihi...

        • 2

          EK MTV İKİNCİ TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ

          Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksitinin son ödeme tarihinde hatırlanacağı gibi değişikliğe gidilmiş 31 Ağustos'ta sona erecek ilk taksit ödemeleri, 6 Eylül'e yani bugüne ertelenmişti.

          Ek MTV ilk taksidini kaçıranlar ise aylık yüzde 2,5 oranında gecikme faizi ile ödemelerini yapabnilecekler.

        • 3

          Ek MYV ikinci taksit ödemeleri başladı. Ödemeler 30 Kasım tarihine kadar devam edecek. 30 Kasım tarihine kadar ödemesini gerçekleştiremeyen araç sahipleri ise ödemelerini gecikme faiziyle yapacaklar.

        • 4

          ÖDEME YAPILMADAN MUAYENE YAPILMIYOR!

          Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak.

          Öte yandan, taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekecek.

          Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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