Motorlu Taşıtlar Vergisi bu yıl 6 Şubat depremi nedeniyle iki kez alınacak. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan Ek MTV'nin iptali yönündeki talep Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi. 2023 MTV ödemeleri Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödendi. Ek MTV'nin ilk taksidi ise 6 Eylül tarihine kadar ödendi. Ek MTV ikinci ödemeleri ise başladı. Peki, Ek MTV ikinci taksit ödemesi son tarih ne zaman? İşte merak edilen 2023 Ek MTV son ödeme tarihi...