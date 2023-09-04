Ek MTV ödemeleri uzatıldı! Ek MTV ödemeleri son tarih ne zaman?
Ek MTV yani Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri uzatıldı. Alınan kararın kamuoyuyla paylaşılmasının ardından gözler ek MTV son ödeme tarihlerine çevrildi. Peki, ek MTV ne zaman ödenecek? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...
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Ek MTV ödeme tarihleri uzatıldı. Ödeme tarihlerinin uzatılmasının ardından ek MTV son ödeme tarihi araştırılıyor. Peki, ek MTV son ödeme tarihi ne zaman? İşte merak edilen sorunun cevabı...
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EK MTV ÖDEME TARİHİ
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksitinin son ödeme tarihinde değişikliğe gidildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında alınan karar kapsamında 31 Ağustos'ta sona erecek ilk taksit ödemeleri, 6 Eylül'e ertelendi.
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Ek MTV kararı, tüm araçlara kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere Temmuz ayında alınmıştı.
Ek MTV uygulamasına göre, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler gibi taşıtlar ile 31 Aralık 2023'e kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu yıl için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV'ye tabi olacak.
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ÖDEME YAPILMADAN MUAYENE YAPILMIYOR!
Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak.REKLAM
Tahakkuk eden ek MTV, 2 eşit taksitte ödenebiliyor. Birinci taksitin son ödeme tarihi 31 Ağustos'tan 6 Eylül'e kadar uzatılırken, ikinci taksit ise bu yılın Kasım ayı sonuna kadar ödenebilecek.
Öte yandan, taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekecek.
Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.