Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2. ek taksit ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı üzere MTV'de ilk taksit ödemeleri 6 Eylül'de sona ermişti. 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksit ödeme tarihleri netlik kazandı. İşte Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. ek taksit ödeme tarihleri...
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Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lira belirlenen hedefin yüzde 87’si gerçekleşti. Bilindiği gibi MTV, Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit şeklinde ödenmektedir. MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden ödenebilmektedir. Peki, "Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödemeleri ne zaman, nasıl yapılacak?" İşte Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. ek taksit son ödeme tarihi...
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EK MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Ek motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri ise iki taksit halinde ödenecek. Buna göre ilk taksit ödemeleri 6 Eylül'e kadar yapıldı, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek.
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MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.
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Ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşmişti.
AYM'nin iptal kararı vermesiyle birlikte, ek MTV ikinci taksit ödemelerinin kasım ayının sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.
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KİMLER EK MTV ÖDEYECEK?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldı.
2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araçlara uygulanacak.
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DEPREMDEN ETKİLENENLER MUAF TUTULACAK
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.
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