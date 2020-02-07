Ejder suyu nedir?

EJDER MEYVESİ VE EJDER SUYU NEDİR?

Ejder meyvesi Hylocereus kaktüsünde yetişir. Gece kraliçesi, pitaya, pitahaya ve çilekli armut da dahil olmak üzere birçok isimle anılır. Ancak, pitaya teknik olarak ejder meyvesinden (pitahaya) farklıdır. Birincisi Stenocereus cinsinden gelirken, ikincisi Hylocereus'tan gelir. Ejder meyvesi, pembe, kalın ve farklı kabuğunun altında susama benzer siyah çekirdekleri olan beyaz ya da kırmızı bir meyvedir. Bir başka çeşidi ise siyah tohumlu sarı kabuklu ve beyaz pulpadır. Sarı ejder meyvesi olarak da adlandırılır. Ejder suyu da ejder meyvesinden elde edilen bir içecektir.

EJDER MEYVESİNİN FAYDALARI KISACA

Ejder meyvesinin içinin dokusu bir kivi gibidir. Meyvenin etli kısmı ayrıca şarap yapımında kullanılırken, yapraklarından bitki çayı yapılmaktadır. Kabuğunun ise besin değeri az olduğu için nadiren yenir.

Bitki, güney Meksika ve Orta Amerika'ya özgüdür. Bugün dünyanın her yerinde yetiştirilmektedir. Türkiye'de Mersin bölgesinde yetiştirilmeye başlanan Ejder meyvesi, kilo verme, diyabet kontrolü, sindirimi iyileştirme, kolesterolü düşürme, bağışıklık sistemini güçlendirme ve enerji seviyelerini artırma gibi birçok sağlık faydaları vardır. Ayrıca kanser ve kalp hastalıklarını önlemeye, bakteri ve mantarlara karşı korunmasına ve vücudun genel işleyişine yardımcı olur.

EJDER MEYVESİNİN BESİN DEĞERLERİ

Ejder meyvesi, kalorisi düşük ve antioksidanlar bakımından zengin olan ve herhangi bir zayıflama diyetine eklenebilen sağlıklı bir meyvedir. Meyve protein, lif, likopen ve karbonhidrat açısından zengindir. Niasin ve riboflavin gibi karoten, C vitamini ve B vitaminleri içerir. Bu meyvenin mineral zenginliği magnezyum, kalsiyum, fosfor, demir ve sodyum içerir. Ejder meyvesinin phytonutrients içerdiğine inanılmaktadır. Bu da çeşitli hastalıkları önlemeye yardımcıdır. Ayrıca, bu meyvelerin tohumlarında omega 3 ve omega 6 yağ asitleri gibi çoklu doymamış yağ asitleri vardır.