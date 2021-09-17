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Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Son dakikalarda Pelkas'ın kaçırdığı penaltı Kanarya'yı galibiyetten etti. Spor yazarları, Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçını yorumladı

17.09.2021 - 10:57 | Güncelleme: FUTBOL

  • GÜNTEKİN ONAY

    Son yılların en çok koşan Fenerbahçe takımı kesinlikle bu. Dinamizm ve tempo var. Alman temsilcisi karşısında fiziksel olarak hiç de geride kalmayan bir Fenerbahçe vardı sahada. Tüm futbolcular 90 dakika boyunca Vitor Pereira’nın verdiği görevleri kusursuza yakın bir şekilde yerine getirirken, sadece Diego Rossi’nin oyun içinde zaman zaman kaybolduğunu gördük.

  • Kesicilik anlamında iyi bir maç çıkartan Serdar Aziz’in de 3’lü savunma düzeninde oyuna daha fazla katılması lazım. Pereira, son 15 dakika yaptığı 4 değişiklik ile beraberliğe razı olmadığını gösterdi. Ancak 90’da kazanılan penaltıyı Pelkas gole çeviremedi ve çok yaklaşılan bir 3 puan avuçlardan kaydı gitti. Deplasmanda gruptaki en güçlü rakipten alınan 1 puan harika.

     

  • GÜRCAN BİLGİÇ

    Kafa tutan, "kazanacağım" diyen, rakibi geriye iten ve tüm enerjisini sahaya koyan bir Fenerbahçe takımı izliyorduk. Dakika 90 olduğunda Eintracht sadece beş şut çekebilmişti. Eski hastalıktan, korner atarken kapılan toptan gelen ataktan yediler beraberlik golünü de. Yine de birbirleriyle kenetlenmiş, güçlenmiş bir takımı görüyorduk sahada. 

  • Elbette kazanarak başlamak önemli, keyifli. Üstelik bu kadar da hak etmişken. Ama daha değerlisi sahadaki oyuncuların vücut dili. Yardımlaşıyorlar, birbirlerine destek oluyor, birlikte sevinip – üzülüyorlar ve üretiyorlar. Eğer bir başarı gelecekse, bu takım karakteri sayesinde olacak. Yeni ve genç bir takımın, kendisini Avrupa tartısında görmesi, elindeki galibiyeti kaçırması, rakibini kilitlemesi ve çekinmeden – korkmadan öne koşması gecenin güzelliği… İyi, daha iyi olacaklar.

     

  • İLKER YAĞCIOĞLU

    Fırtına gibi maça başlayan bir Fenerbahçe vardı. Zaman zaman rakip sahada 6 kişi ile baskı yaptılar. Zaman zaman orta sahaya kadar çekilip o bölgede top kazanıp çok çabuk atağa çıktılar. Özellikle Osayi Samuel müthiş bir maç çıkarttı. Gustavo sahanın en iyi ve en çok koşan oyuncularından biriydi.

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