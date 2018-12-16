Eintracht Frankfurt: 2 - Bayer Leverkusen: 1 (Maç sona erdi)

Almanya Bundesliga maçında Eintracht Frankfurt ile Bayer Leverkusen karşılaştı.Eintracht Frankfurt takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Kevin Trapp, Obite Evan N'Dicka, Simon Falette, Carlos Salcedo, Jetro Willems, Danny da Costa, Gelson Fernandes, Mijat Gacinovic, Ante Rebic, Sebastien Haller, Filip KosticBayer Leverkusen takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Lukas Hradecky, Jonathan Tah, Aleksandar Dragovic, Tin Jedvaj, Julian Brandt, Charles Aranguiz, Dominik Kohr, Mitchell Weiser, Kai Havertz, Karim Bellarabi, Kevin Volland28. dakikada Danny Da Costa ev sahibini 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı Eintracht Frankfurt 1-0 önde bitirdi. Eintracht Frankfurt oyuncuları Jetro Willems, Obite Evan N'Dicka, Sebastien Haller sarı kartla ilk yarıyı tamamladılar. 57. dakikada Filip Kostic, Eintracht Frankfurt adına ikinci golü attı.65. dakikaya gelindiğinde Bayer Leverkusen, Karim Bellarabi ile yaparak farkı 1'e indirdi: 2-1.İkinci 45 dakikada Bayer Leverkusen futbolcuları Karim Bellarabi, Lucas Alario ile Eintracht Frankfurt futbolcuları Carlos Salcedo, Gelson Fernandes, Mijat Gacinovic sarı kart gördü.Maçın 2. yarısında Eintracht Frankfurt takımında Ante Rebic, Jetro Willems, Mijat Gacinovic oyundan çıktı, Luka Jovic, Jonathan de Guzman, Marc Stendera sahaya girdi, Bayer Leverkusen takımında ise Charles Aranguiz ve Julian Brandt çıkarken Leon Bailey ve Paulinho girdi. Maçı Eintracht Frankfurt 2-1 kazandı.İddaa 149 koduyla açtığı bu maçta Eintracht Frankfurt kazanır bahsine oynayanlara 2.00 oranını kazandırdı.Eintracht Frankfurt son 5 maçta 2 kez kazandı, 3 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.