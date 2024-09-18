Ehliyet yenileme son gün tarihi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. 2016'dan önce verilen ehliyetler, eski tip sürücü belgesi olarak kabul ediliyor ve bu belgelerini hala yenilemeyenler için para cezası gündemde. Bu nedenle, "Ehliyet yenileme işlemleri için son tarih ne zaman?" sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Peki, yenilenmeyen ehliyetler için uygulanacak ceza tutarı ne kadar? İşte merak edilenler...