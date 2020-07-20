Ehliyet almak istiyorsunuz ancak size maliyeti nedir merak mı ediyorsunuz? Sizin için hazırladığımız bu yazımızda tüm ehliyet sınıfları için sürücü kursu fiyatlarının, bize maliyetinin ne kadar olacağının anlaşılması amacıyla yazılmıştır. Peki, Ehliyet kursu fiyatları ne kadar? Ehliyet kursu ne kadar sürüyor? Konu ile ilgili detayları sizler için araştırdık.
Ehliyet Kursu Fiyatları Ne Kadar?
Bu haberimizde sırasıyla; A1 sınıfı, A2 sınıfı, A sınıfı motor, B sınıfı, yani bütün taşıtların sınıf sınıf 2020 yılı ehliyet fiyatları, ehliyet sınıfını yükseltme maliyeti, ödenecek tüm harç ücretleri ve sınavlar için MEB' na ödenen diğer ehliyet ücretleri "en güncel" fiyatlarla kaleme alınmış ve aşağıda liste halinde sizlere sunulmuştur.
Ehliyet Fiyatları 2020
Aşağıda yer alan fiyatlar her şey dahil olan toplam fiyatlardır.
Ehliyet Sınıfları
Sürücü
Sınav Giriş Ücreti
Harçlar
Toplam
Kursu Fiyatları
A1 Sınıfı Ehliyet
1250 TL
210 TL
486 TL
1950 TL
A2 Sınıfı Ehliyet
1500 TL
210 TL
486 TL
2200 TL
A Sınıfı Ehliyet
1850 TL
210 TL
486 TL
2550 TL
B Sınıfı Ehliyet
1850 TL
210 TL
988 TL
3050 TL
Manuel ve Otomatik
F sınıfı Ehliyet
1500 TL
210 TL
486 TL
2200 TL
B->D1 Sınıfı Ehliyet
1400 TL
120 TL
1491 TL
3015 TL
(Minibüse Fark)
B->D Sınıfına
1850 TL
120 TL
1491 TL
3465 TL
(Otobüse Fark)
B->C Sınıfı
2290 TL
120 TL
1491 TL
3905 TL
(Kamyona Fark)
C,D->CE Sınıfı
1630 TL
120 TL
1491 TL
3245 TL
(Tıra Fark)
B,C,D->A1 Sınıfı
1030 TL
120 TL
486 TL
1640 TL
(Motosiklet Fark)
B,C,D->A2 Sınıfı
1200 TL
120 TL
486 TL
1810 TL
(Motosiklet Fark)
B,C,D->A Sınıfı
1630 TL
120 TL
486 TL
2240 TL
(Motosiklet Fark)
100 Ceza
800 TL
120 TL
920 TL
Puanı
Hatırlatmalar:
Ehliyet Kursu Ne Kadar Sürüyor
Aslında bu süre sınavlardaki başarı durumunuza göre değişmektedir ancak normal şartlarda sürücü kursuna kayıt olunduğu ilk günden itibaren sürücü belgesinin alındığı tarihe kadar kurs süresi en fazla 3 ay sürmektedir.
Kursa başlama tarihinden itibaren ehliyet kaç günde alınır sorusunun cevabını ve ehliyete sahip olmak için geçen süreleri de şu şekilde özetleyebiliriz.
2020 senesinde sınavlar da başarılı olan adaylar için ehliyet almak ortalama olarak ne kadar sürer sorusu en fazla üç ay olarak cevaplandırılır. Ancak direksiyon veya elektronik sınavlarından birisinde başarısız olunması halinde bu durum süreyi daha da uzatacaktır. Bu sebeple verilen eğitimlerin kalitesi, içeriği ve eğitmenler oldukça önemlidir. Bu durumda da sizin sınavlarda başarısız olma olasılığınızı en aza düşüreceği için çok kısa sürede sürücü belgesini almanızı sağlamaktadır.
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