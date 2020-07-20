Ehliyet almak istiyorsunuz ancak size maliyeti nedir merak mı ediyorsunuz? Sizin için hazırladığımız bu yazımızda tüm ehliyet sınıfları için sürücü kursu fiyatlarının, bize maliyetinin ne kadar olacağının anlaşılması amacıyla yazılmıştır. Peki, Ehliyet kursu fiyatları ne kadar? Ehliyet kursu ne kadar sürüyor? Konu ile ilgili detayları sizler için araştırdık.

Ehliyet Kursu Fiyatları Ne Kadar?

Bu haberimizde sırasıyla; A1 sınıfı, A2 sınıfı, A sınıfı motor, B sınıfı, yani bütün taşıtların sınıf sınıf 2020 yılı ehliyet fiyatları, ehliyet sınıfını yükseltme maliyeti, ödenecek tüm harç ücretleri ve sınavlar için MEB' na ödenen diğer ehliyet ücretleri "en güncel" fiyatlarla kaleme alınmış ve aşağıda liste halinde sizlere sunulmuştur.

Ehliyet Fiyatları 2020

Aşağıda yer alan fiyatlar her şey dahil olan toplam fiyatlardır.

Ehliyet Sınıfları Sürücü Sınav Giriş Ücreti Harçlar Toplam Kursu Fiyatları A1 Sınıfı Ehliyet 1250 TL 210 TL 486 TL 1950 TL A2 Sınıfı Ehliyet 1500 TL 210 TL 486 TL 2200 TL A Sınıfı Ehliyet 1850 TL 210 TL 486 TL 2550 TL B Sınıfı Ehliyet 1850 TL 210 TL 988 TL 3050 TL Manuel ve Otomatik F sınıfı Ehliyet 1500 TL 210 TL 486 TL 2200 TL B->D1 Sınıfı Ehliyet 1400 TL 120 TL 1491 TL 3015 TL (Minibüse Fark) B->D Sınıfına 1850 TL 120 TL 1491 TL 3465 TL (Otobüse Fark) B->C Sınıfı 2290 TL 120 TL 1491 TL 3905 TL (Kamyona Fark) C,D->CE Sınıfı 1630 TL 120 TL 1491 TL 3245 TL (Tıra Fark) B,C,D->A1 Sınıfı 1030 TL 120 TL 486 TL 1640 TL (Motosiklet Fark) B,C,D->A2 Sınıfı 1200 TL 120 TL 486 TL 1810 TL (Motosiklet Fark) B,C,D->A Sınıfı 1630 TL 120 TL 486 TL 2240 TL (Motosiklet Fark) 100 Ceza 800 TL 120 TL 920 TL Puanı

Hatırlatmalar:

Ehliyet fiyatları: Sürücü kursu fiyatları + Ehliyet harç ücreti+ Sınava giriş ücreti şeklindedir. 3 ödemeden oluşur.

Sürücü kursu ücretleri kayıt yaptırdığınız kursa ödenir. Ehliyet harçları bankalar aracılığı ile devlete, Sınav giriş ücretleri ise yine bankalar aracılığı ile MEB'e ödenir.

İlk defa ehliyet alacak olanların teorik sınav giriş ücreti: 90 TL ve ayrıca Direksiyon sınav giriş ücreti 120 TL’dir.

Sınıf yükseltecek olanlar sadece direksiyon sınav ücreti öderler oda 120 TL’dir.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Diyarbakır, Gaziantep gibi büyük şehirlerde taban fiyatlar yukarıda belirtildiği gibi yüksek iken küçük şehirlerde sürücü kursu fiyatları daha düşüktür ancak diğer tüm harç ve kart ücretleri ülkemizin her yerinde aynıdır ve kesinlikle değişmez.

Ehliyet Kursu Ne Kadar Sürüyor

Aslında bu süre sınavlardaki başarı durumunuza göre değişmektedir ancak normal şartlarda sürücü kursuna kayıt olunduğu ilk günden itibaren sürücü belgesinin alındığı tarihe kadar kurs süresi en fazla 3 ay sürmektedir.

Kursa başlama tarihinden itibaren ehliyet kaç günde alınır sorusunun cevabını ve ehliyete sahip olmak için geçen süreleri de şu şekilde özetleyebiliriz.

Normal şartlarda seçtiğiniz kursun sizlere sunduğu dersler ortalama olarak 15 gün sürecektir.

Ehliyet sınavına girmek için öncesinde gerekli olan eğitimlerinde alınması gerektiği için bu süre 1 ay olarak hesaplanır.

Ayrıca direksiyon eğitimlerinin alınması için geçen süre ve direksiyon sınavına girmek için ortalama 1 aya daha ihtiyaç vardır.

Başarılı olan sürücü adayının kurs aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek sürücü sertifikasının hazırlanması yaklaşık olarak 3 ile7 gün arasında değişebilir.

Gerekli belgelerin hazırlanması, harçların yatırılması, ehliyet randevusu alınması ve randevuya gidilmesi gibi diğer işlemler de ortalama 10 gün içerisinde tamamlanır.

Nihayet işlemler bittikten sonra PTT aracılığı ile ehliyetin tam olarak adresinize ulaşması yaklaşık 7 ile 15 gündür.

2020 senesinde sınavlar da başarılı olan adaylar için ehliyet almak ortalama olarak ne kadar sürer sorusu en fazla üç ay olarak cevaplandırılır. Ancak direksiyon veya elektronik sınavlarından birisinde başarısız olunması halinde bu durum süreyi daha da uzatacaktır. Bu sebeple verilen eğitimlerin kalitesi, içeriği ve eğitmenler oldukça önemlidir. Bu durumda da sizin sınavlarda başarısız olma olasılığınızı en aza düşüreceği için çok kısa sürede sürücü belgesini almanızı sağlamaktadır.