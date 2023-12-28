Ehliyet ücretleri zamlandı mı, ne kadar, kaç TL oldu?
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü genel tebliğine göre değerli kağıtlardan alınacak ücretler yüzde 58 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar arttırıldı. Peki, ehliyet ücretleri zamlandı mı, ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...
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Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre; Noter kağıdı, beyanname, pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri gibi değerli kağıtların bedelleri yeniden değerleme oranı nispetinde (yaklaşık yüzde 58) artırıldı. Peki, ehliyet ücretleri zamlandı mı, ne kadar, kaç TL oldu? İşte ayrıntılar...
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EHLİYET ÜCRETLERİ ZAMLANDI MI?
2023 yılında son gelen artış ile beraber B Sınıfı’nda harç ücreti 2.489,90 TL olarak güncellenmişti. Vakıf Payı 145 TL olurken ayrıca sürücü olmaya hak kazananlar ehliyet alırken değerli kağıt bedeli olarak 624 TL ödeme yapıyordu. Değerli kağıt bedeli A,B,F, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı ehliyetler için 624 TL olarak belirlenmişti.
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KAĞIT BEDELİNE ZAM
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne göre sürücü belgeleri (ehliyet) değerli kağıt bedelinin fiyatı 990 TL oldu.
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PASAPORT, KİMLİK, MAVİ KART FİYATLARINA ZAM
Noter kağıdı ve beyanname bedeli 55 liradan 87 liraya, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 110 liradan 174 liraya, pasaport defter bedeli 501 liradan 790 lira, ikamet izni bedeli 356 liradan 565 liraya çıktı. Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için ödenen bedel 83 liradan 130 liraya, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 166 liradan 260 liraya çıktı.