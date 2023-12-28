EHLİYET ÜCRETLERİ ZAMLANDI MI?

2023 yılında son gelen artış ile beraber B Sınıfı’nda harç ücreti 2.489,90 TL olarak güncellenmişti. Vakıf Payı 145 TL olurken ayrıca sürücü olmaya hak kazananlar ehliyet alırken değerli kağıt bedeli olarak 624 TL ödeme yapıyordu. Değerli kağıt bedeli A,B,F, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı ehliyetler için 624 TL olarak belirlenmişti.