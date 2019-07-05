Egzoz nasıl yazılır?

Egzoz kelimesi nasıl yazılır? Pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

EGZOZ DOĞRU YAZIMI

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, egzoz şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı kişilerce kullanılan "ekzoz" "egzos" türevleri gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "egzoz"dur.