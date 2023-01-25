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Egzoz muayenesi motorlu araçların egzozlarından salınan emisyon gazlarının belirlenen seviyeler dahilinde olup olmadığının kontrol edilmesi için yapılan işlemdir. Motorlu taşıtların egzozlarından salınan emisyon gazları hava kirliliğine yol açarak hava kalitesinin düşmesinde önemli rol oynar. Bu sebeple araçların salgıladığı egzoz gazları Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından kontrol edilmektedir. Egzoz muayene istasyonları tarafından yapılan bu denetimler egzoz emisyonlarının bakanlık tarafından belirlenen sınırlar dâhilinde olduğunu kontrol eder. Tüm motorlu taşıtların egzoz muayeneleri belirli aralıkla ve düzenli olarak yaptırılmalıdır. Peki egzoz muayene gecikme cezası ne kadar? Egzoz emisyon kaç gün geçerli? Sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.

Egzoz Muayene Gecikme Cezası Ne Kadar?

Egzoz muayene neden önemlidir? Bilindiği üzere motorlu taşıtlar atmosfere zararlı gaz yaymaktadır. Egzoz emisyonları, karbonmonoksit, karbondioksit, azotoksit, hidrokarbon gazları gibi zehirli gazların yanı sıra kurşun gibi ağır metallerde içermektedir. Bu gazların atmosfere salınımının tamamen önüne geçmek şu an için mümkün olmasa dahi tehlikeli seviyelere ulaşması kontrol altına alınabilir. Bu kontrolün sağlanabilmesi adına Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından egzoz emisyon muayeneleri yapılmaktadır.

Egzoz muayenelerinde yapılan ölçümlerde araçlardan salınan gazların belirlenen değerler dâhilinde olup olmadığının kontrolü yapılmaktadır. Aracınızın emisyon ölçümü belirlenen sınırlar dahilinde ise sistem üzerinde sonuçlar işlenerek bir sonraki ölçüm tarihine kadar geçerliliğini korumaktadır. Egzoz muayenelerinin geçerlilik tarihinden sonra yaptırılmaması halinde gecikme cezası kesilmektedir. Egzoz muayene gecikme cezası 2023 yılı itibariyle 6 bin 227 TL olarak belirlenmiştir. Bu ceza diğer trafik idari para cezaları gibi ilk 15 gün içinde ödendiği takdirde yüzde 25 indirime tabidir. Yapılan egzoz muayenesi sonucu aracınızın emisyon değerleri belirlenen sınırlar üzerinde kalması 12 bin 561 TL cezai yaptırıma tabidir.

Egzoz Muayenesi Yaptırmama Cezası

Egzoz muayene ücreti 2023 yılı itibariyle 177 TL olarak belirlenmiştir. Egzoz muayenesinin yaptırılmaması durumunda egzoz muayene gecikme cezası yanı sıra genel muayenenizde yaptıramayacağınız için genel muayene gecikme cezası da almanız muhtemeldir. Muayenenizi yaptırmamakta ısrar ederseniz aracınızın trafikten men edilmesiyle karşılaşabilirsiniz.

Araç Muayenesi 1 Gün Gecikirse Ne Olur?

Araç muayeneleri yapılmadan önce egzoz muayenesi yapılması gerekmektedir. Egzoz muayenesi yapılmamış araçlar ağır kusurlu sayılabileceğinden egzoz muayenesi yaptırmayan araçların genel muayeneden geçmeleri mümkün olmamaktadır. Araç muayenesi geciktiğinde gecikilen her gün için muayene ücretinin yüzde 5’i kadar gecikme faizi ödenmektedir. Araç muayenesi bir gün dahi gecikse bir günlük gecikme faizi muayene randevusu alınırken muayene ücretine yansıtılır.

Egzoz Emisyon Kaç Gün Geçerli?

Egzoz emisyon muayenelerinin geçerlilik süreleri araçların türünü göre farklılık göstermektedir. Sıfır araçlarda 3 yaşından sonra egzoz emisyon ölçümleri yapılmaya başlar. Hususi binek araçların egzoz emisyon muayeneleri 2 yıl geçerlidir. Ticari yük ve nakil araçlarında bu süre 1 yıldır. Egzoz emisyon muayenelerinin geçerlilik süreleriyle, genel muayenelerin geçerlilik süreleri aynıdır.

Egzoz Muayenesi Olmadan Araç Muayeneden Geçer Mi?

Egzoz muayenesi olmadan motorlu araçlar Tuvturk tarafından yapılan genel muayeneden geçemez. Aracınızın genel muayenesini yaptırmadan önce egzoz muayenesinin yapılmış olması gerekir. Bu durum birkaç bilgi ışığında değerlendirildiğinde sürücüler için büyük kolaylık oluşturmaktadır. Motorlu araçlar için hem egzoz muayenesinin hem de genel muayenenin belirli aralıklarla rutin olarak yaptırılması zorunludur. Buradaki kolaylık araçların genel muayene ve egzoz muayene sürelerinin geçerlilik süreleri aynı olmasıdır. Yani siz aracınızı genel muayeneye sokmadan bir gün önce veya aynı gün genel muayeneden önce yaptırmanız halinde her muayene döneminde iki işlemi de peşi sıra yaptırabilirsiniz. Egzoz ve genel muayene geçerlilik süreleri hususi binek araçlar için 2 yıl, ticari araçlar için ise 1 yıldır.

Egzoz Muayenesi Gecikme Faizi Var Mı?

Egzoz muayenesinin süresi geçtiği taktirde 6 bin 277 TL cezası vardır. Bu ceza idari para cezası sayıldığından belirlenen süre içinde ödendiğinde bir faiz ile karşılaşılmadığı gibi cezanın kesildiği günden itibaren 15 gün içinde ödendiği takdirde yüzde 25 indirme tabidir. Bunun yanı sıra egzoz muayenenizi yaptırmadan aracınızın genel muayenesini yaptıramazsınız ve aracınızın genel muayenesinin geciktiği her gün için muayene ücretinin yüzde 5’i kadar gecikme faizi ödemek durumunda kalırsınız.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut