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Emniyet kemeri bazılarımızı rahatsız ediyor olsa da trafikte hem kendi güvenliğimiz hem de aracımızda taşıdığımız kişilerin güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır. Seyir halindeki aracın içerisindeki yolcular araçla aynı hızda ve istikamette hareket etmektedir. Aracın olası ani duruşunda aracın hızı düşse dahi içindekiler aynı hızda hareketlerine devam etmektedir. Bu durum araç içindeki yolcuların ani bir kaza durumunda aracın hızıyla aynı hızda kendilerini ilk durduracak objeye çarpmalarına sebep olur. Bu da genellikle aracın ön camına veya arka koltuktaki yolcular için ön koltuğa şiddetli çarpmaları anlamına gelir. İşte tam da bu gibi kazalarda emniyet kemeri takmak hayat kurtarır. Emniyet kemeri takmama cezası ne kadar? Emniyet kemeri cezası plakaya yazılır mı? İşte tüm bunların cevaplarını sizler için araştırdık.

Kemer Cezası Ne Kadar?

Ülkemizde emniyet kemeri kullanımı Karayolları Trafik Konunu ile yasal olarak düzenlenmiş ve cezai yaptırımları belirlenmiştir. İlgili kanun;

Otomobil ve tescil bakımından otomobil gibi işlem gören arazi taşıtlarında sürücüsü ile ön ve arka koltuklarda;

Minibüslerde ise sürücüsü ile yanında oturan yolcuların;

Kamyon, kamyonet ve çekicilerde sürücü ve sürücü yanındaki koltuklarda;

Şehirlerarası otobüslerde (sınıf III) arka koltuklar hariç olmak üzere, sürücüsü dahil en ön ve önünde boşluk olan arka koltuklarda, önünde boşluk olan kapı önü koltuklarında;

İki katlı şehirlerarası otobüslerde merdiven önü, en ön ve önünde boşluk olan en arka koltuklarda, masa etrafında bulunan koltuklardan aracın gidiş yönüne doğru olanlarda oturan yolcular için emniyet kemeri, bulundurulması ve kullanılması mecburidir. şeklindedir.

Aynı kanunla 10 yaşından küçük çocukların araçlarda ön koltukta seyahat etmeleri yasaklanmıştır. Peki emniyet kemeri takmamanın cezası nedir?

Emniyet kemeri cezası 2023 yılında 436 TL para cezası ve 5 ceza puanı olarak belirlenmiştir. Ceza tutarı eğer ceza ilk 15 gün içinde yatırılırsa yüzde 25 indirim sağlanır.

Emniyet Kemeri Takmama Cezası Kime Yazılır?

Emniyet kemeri cezası trafikte içerisinde kemer bağlamamış yolcu bulunan araçların şoförlerine yazılır. Eğer bir trafik denetimi esnasında kemersiz yolcu tepsi edilir ise şoföre cezai işlem uygulanır ve 5 ceza puanının yanı sıra 436 TL para cezası kesilir.

Emniyet Kemeri Cezası Plakaya Yazılır Mı?

Eğer elektronik trafik denetleme sistemleri ile araç içinde emniyet kemersiz yolcu veya sürücü tespit edilirse araç plakasına cezai işlem uygulanabilir.

Radar Emniyet Kemeri Cezası Yazabilir Mi?

24 saat gözlem yapan kamera ve radarlar aracılığıyla trafik güvenliğini tehlikeye sokan araçlara ceza kesilebilir. Emniyet kemeri cezası da bu tür elektronik denetleme sistemlerinin kesebildiği cezalar arasındadır.

Emniyet Kemeri Cezası Ne Zaman Gelir?

Emniyet kemeri cezası aracın sürati ne olursa olsun hareket halindeki araç içinde kemerin takılı olmadığı tüm yolcu ve sürücüler için kesilir. Kesilen ceza bir trafik denetimi sırasında yazılmışsa zaten ceza o anda size tebliğ edilmiş olur. Eğer ceza elektronik denetleme sistemleri ile kesildiyse internet ortamından cezayı aynı gün kontrol edebilirisiniz. E-devlet uygulaması kesilen cezaları mail olarak da bildirmektedir. Bu bilgilendirmeleri almıyorsanız E-devlet üzerinde gerekli ayarların yapıldığından emin olmalısınız.

Emniyet Kemeri Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

Eğer bir yanlışlık sonucu haksız yere emniyet kemeri cezası aldığınızı düşünüyorsanız bu cezaya itiraz etme hakkına sahipsiniz. Haksız yere kesildiğini düşündüğünüz cezalara, şahsa veya plakaya cezanın kesilmesini takip eden 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemeleri’ne itirazda bulunabilirsiniz. Mahkeme tarafından cezanın sabit olduğuna karar verilirse bu sefer mahkeme masraflarını da ödemek durumunda kalabilirsiniz. Kesilen cezaya itiraz için gerekli belgeler aşağıdadır;

Araç sahibinin kimlik ve ehliyeti fotokopisi

Trafik cezası kesilen aracın ruhsat fotokopisi

Trafik idari para cezası karar tutanağı fotokopisi

Sulh Ceza Hâkimliği’ne yazılan dava dilekçesi

Ceza ödemesini belgeleyen banka dekontu

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut