Egzama nedir? 7 farklı egzama türü hangileridir?
Çoğu insanın kronik sorunlarından biri olan egzama, herkeste farklı bir şekilde meydana gelebilir. Yüzde, göğüs bölgesinde, kollarda, ayaklarda vücudun farklı yerlerinde ortaya çıkabilir. Kimisinde fazla rahatsız edici olmazken, bazılarında ise çok rahatsız edici olur ve o kişinin bütün yaşantısını olumsuz yönde etkiler. Peki, egzama çeşitleri nelerdir?
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Birbirinden farklı egzama çeşitleri vardır. Hepsi de farklı nedenlere sebep olabilir. Her bir egzama türünün nedenleri, belirtileri ve tedavileri farklılık gösterebilir. İşte merak edilenler...
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EGZAMA NEDİR?
Egzama, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen ve kızarıklık, kaşıntı, şişlik, veziküller gibi belirtilerle kendini gösteren bir cilt hastalığıdır. 7 farklı çeşidi vardır.
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1. ATOPİK DERMATİT
Atopik dermatit ( Atopik dermatit, vücutta renk değişikliklerine neden olarak kaşıntı gibi belirtilerle ortaya çıkan cilt sağlığı problemidir.) egzamanın en yaygın şeklidir. Genellikle çocukluk çağında 2 ay ile 5 yaş arasında başlar ve tipik olarak yetişkinlikte hafifler veya geçer. Bununla birlikte, semptomların alevlenmesi veya yaşamın ilerleyen dönemlerinde ilk kez semptomların görülmesi mümkündür.
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Semptomlar
Atopik dermatitte belirtiler tipik olarak kollarınızda veya dirseklerinizin ya da dizlerinizin kırışıklıklarında görülür. Çocuklarda kafa derisi ve yanaklarda belirtiler görülebilir. Enfeksiyona yol açabileceğinden herhangi bir şişlik, kızarıklık veya lezyonu kaşımamak önemlidir.
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Nedenleri
Atopik dermatitin kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak bu durum cildinizin doğal bariyeri zayıfladığında ortaya çıkar. Bu, cildinizin sizi tahriş edici maddelerden ve alerjenlerden daha az koruyabileceği anlamına gelir.
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Atopik dermatit muhtemelen aşağıdaki gibi faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanır:
- Genler
- Kuru cilt
- Bir bağışıklık sistemi sorunu
- Tahriş edici maddeler, stres ve kuru cilt gibi tetikleyiciler
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2. KONTAKT DERMATİT
Kontakt dermatit dokunduğunuz maddelere karşı oluşan bir reaksiyondan kaynaklanır. İki türü vardır:
Alerjik kontakt dermatit: Bu, lateks veya metal gibi tahriş edici bir maddeye karşı bir bağışıklık sistemi reaksiyonudur.
Tahriş edici kontakt dermatit: Bu durum, bir kimyasal veya başka bir madde cildinize doğrudan zarar verdiğinde başlar.
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Semptomlar
Kontakt dermatit belirtilerinin ortaya çıkması, bir tetikleyici ile temas ettikten sonra 48 saate kadar sürebilir.
Kontakt dermatitte şunları yaşayabilirsiniz:
- Kırmızı, pembe veya eflatuna dönen kaşıntılı cilt. Daha koyu cilt tonlarında bu durum kahverengi, mor veya gri olarak görülebilir.
- Yanan veya batan cilt
- Sıvı dolu kabarcıklar
- Kalın, kösele gibi deri
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Kontakt dermatit, cildinizi tahriş eden veya alerjik reaksiyona neden olan bir maddeye dokunduğunuzda ortaya çıkar. En yaygın tahriş edici maddeler şunlardır: Deterjanlar, çamaşır suyu, mücevher, lateks, nikel, boya, zehirli sarmaşık ve diğer zehirli bitkiler, makyaj dahil cilt bakım ürünleri, sabunlar ve parfümler, çözücüler, tütün dumanı
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3. DİSHİDROTİK EGZAMA
Pomfoliks olarak da bilinen dishidrotik egzama, ellerinizde ve ayaklarınızda küçük kabarcıklar oluşmasına neden olur.
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Semptomlar
Dishidrotik egzama semptomları bir seferde 2-3 hafta arasında sürebilir. Kaşınan, acıyan, çatlayan ve pul pul dökülen sıvı dolu kabarcıklar yaşayabilirsiniz.
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Nedenleri
Dishidrotik egzama şunlardan kaynaklanabilir:
- Alerjiler
- Nemli eller ve ayaklar
- Nikel, kobalt veya krom tuzu gibi maddelere maruz kalma
- Stres
- Tütün ürünleri içmek
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4. SEBOREİK DERMATİT
Seboreik dermatit bazen kafa derisi egzaması olarak da adlandırılır çünkü tipik olarak kafa derinizi etkiler.Bebeklerde seboreik dermatit genellikle beşik kapağı olarak adlandırılır ve daha sonra tekrar ortaya çıkmaz. Ancak gençlerde ve yetişkinlerde seboreik dermatit büyük olasılıkla devam eden bir cilt sorunu olacaktır.
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Belirtiler
Seboreik dermatit, kepek benzeri pullar üreten pullu, yağlı cilt lekelerine neden olabilir. Bu yamalar genellikle vücutta yağ bezlerinin daha fazla olduğu yerlerde görülür:
- Kafa derisi
- Saç çizgisi
- Üst sırt
- Burun
- Kasık
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Daha koyu cilt tonuna sahip kişilerde bu lekeler ciltlerinden daha koyu olabilir, ancak daha açık cilt tonuna sahip kişilerde lekeler daha açık olabilir.
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Nedenleri
Seboreik dermatit çevresel ve genetik faktörlerin bir kombinasyonuna bağlı olabilir. İlk olarak, stres veya hastalık gibi bir tetikleyici ciltte iltihabi bir reaksiyon başlatır. Bu, vücuttaki yağ üreten bezleri aşırı çalışmaya sevk eder ve bu da çok fazla Malassezia mayasının büyümesine izin verir. Bu, cilt yüzeyinde yaşayan bir organizmadır.
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Maya çok hızlı büyüdüğünde, bağışıklık sistemi tepki verir ve bir dizi cilt değişikliğine neden olur. Bu da seboreik dermatitte yaygın olarak görülen cilt lekelerinin oluşmasına yol açar. Stres ve hastalığın yanı sıra, seboreik dermatitin diğer tetikleyicileri şunları içerebilir:
- Hormonal değişiklikler
- Sert deterjanlar veya kimyasallar
- Soğuk, kuru hava
- Parkinson hastalığı, sedef hastalığı, HIV ve akne gibi belirli tıbbi durumlar interfe dahil olmak üzere ilaçlar
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5. NÖRODERMATİT
Liken simpleks kronikus olarak da adlandırılan nörodermatit, genellikle 1-2 egzama yamasının gelişmesine neden olan bir egzama türüdür. Kaşındıkça daha da kötüleşen yoğun kaşıntı içerir.
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Semptomlar
Nörodermatit, kollarınızda kalın, pullu ve bazen çok kaşıntılı lekeler oluşmasına neden olur: Cilt lekelerini kaşımamak önemlidir. Bu, semptomlarınızı kötüleştirebilir ve kanama ve enfeksiyona yol açabilir.
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Nedenleri
Nörodermatitin altında yatan neden henüz bilinmemektedir. Bununla birlikte, uzmanlara göre durum genellikle kaşıntı ile başlar ve kaşındıkça döküntü gelişir.
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6. NUMMÜLER EGZAMA
Diskoid egzama olarak da bilinen nummular egzama, cildinizde yuvarlak, madeni para şeklinde lekeler oluşmasına neden olur. Diğer egzama türlerinden farklı görünür ve çok kaşıntılı olabilir. Nümmüler egzama belirtileri tedavi olmaksızın birkaç yıla kadar sürebilir.
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Semptomlar
Nümmüler egzamanın ilk belirtisi genellikle ciltte bir grup küçük yumrudur. Bunlar daha açık cilt tonlarında kırmızı veya pembe, daha koyu cilt tonlarında ise koyu kahverengi görünebilir. Bu küçük şişlikler daha sonra genellikle kaşıntılı, pul pul veya çatlak olabilen madeni para şeklinde cilt lezyonları oluşturur.
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Nedenleri
Nümmüler egzamanın kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak, çok kuru bir cilde sahip olmaktan kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca atopik dermatit gibi başka bir egzama türüne sahipseniz nummular egzamaya yakalanma olasılığınız daha yüksektir.
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7. STAZ DERMATİTİ
Amerikan Dermatoloji Akademisi Derneği'ne göre, staz dermatiti kan dolaşımı zayıf olan kişilerde daha yaygındır. Zayıflamış damarlardan cildinize sıvı sızdığında ortaya çıkar.
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Bu sıvı şunlara neden olabilir:
- Şişme
- Açık cilt tonlarında kızarıklık
- Koyu cilt tonlarında kahverengi, mor, gri veya kül rengi
- Kaşıntı
- Ağrı
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Staz dermatitinin belirtileri büyük olasılıkla bacaklarınızı ve ayak bileklerinizi etkiler. Örneğin, özellikle gün içinde yürürken bacaklarınızın alt kısmı şişebilir. Bacaklarınızda ağrı veya ağırlık hissi de olabilir.
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Staz dermatitinin diğer belirtileri şunları içerebilir:
- Varisli damarlar
- Kuru, kaşıntılı cilt
- Açık yaralar
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Nedenleri
Staz dermatiti, alt bacaklarında kan akışı sorunları olan kişilerde görülür. Normalde kanı bacaklarınızdan kalbinize doğru iten kapakçıklar arızalanırsa, kan bacaklarınızda birikebilir.
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TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Egzama için bazı tedaviler şunları içerebilir:
- Nemlendiriciler, antihistaminikler ve losyonlar gibi reçetesiz satılan (OTC) ilaçlar
- Topikal kortikosteroidler veya kalsinörin inhibitörleri gibi reçeteli ilaçlar
- Biyolojik ilaçlar gibi enjekte edilebilir ilaçlar
- Fototerapi
- Islak sargı terapisi, kolloidal yulaf ezmesi banyoları ve nemlendirici gibi evde uygulanan çözümler
Kaynak: Healthline