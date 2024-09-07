Ergin Ataman'dan Cedi Osman bombası! Panathinaikos açıkladı

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NBA'de Cleveland ve ardından San Antonio Spurs formaları giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Yunanistan ekibi Panathianikos'a transfer oldu. Yeşil-beyazlıların başkanı Dimitris Giannakopoulos kendisine ait Instagram hesabından yaptığı paylaşımla transferi duyurdu.

Panathianikos'u geçen yıldan bu yana Türk antrenör Ergin Ataman çalıştırıyor. Yıldız oyuncu da kendisine ait sosyal medya hesabından #TheFirstCedi paylaşımıyla transferi doğruladı.

Geçen sezon NBA'de 72 maça çıktı 7 yıldır NBA'de ter döken Cedi Osman, 2023-2024 sezonunda Spurs forması ile 72 maça çıkarken; ; 6.8 sayı, 2.5 ribaunt, 1.7 asist ortalamaları tutturdu. NBA'de forma giyen diğer milli oyuncularımızdan; Furkan Korkmaz, AS Monaco ve Ömer Faruk Yurtseven ise Panathinaikos BC ile EuroLeague sahnesine dönmüştü.