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        Haberler Gündem EGM 10 bin personel alımı şartları 2023: EGM 10 bin 102 polis ne zaman yapılacak, başvuru şartları nedir ve kadro branş dağılımı nasıl?

        EGM polis alımı yapacak! Emniyet Genel Müdürlüğü 10 bin 102 personel alımı ne zaman, şartları neler?

        Emniyet Genel Müdürlüğü 10 bin 102 personel alımı başvuru şartları ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar kapsamında, 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı alımı yapılacak. İşte detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:40 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:40
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        • 1

          Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevlendirilmek için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı olmak üzere toplamda 10 bin 102 personel alımı gerçekleştirilecek. İşte EGM personel alımı hakkında merak edilen bilgiler...

        • 2

          EGM 10 BİN 102 PERSONEL ALIMI YAPACAK

          Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere toplamda 10 bin 102 polis ve memur alımı gerçekleştirilecek.

        • 3

          RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

          Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        • 4

          EGM POLİS VE MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI

          EGM'ye, merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı olmak üzere 10 bin 102 kadro ihdas edildi.

        • 5

          EGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlan EGM polis ve memur alımı başvuru tarihleri ve şartları araştırılmaya başlandı. Fakat henüz EGM personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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