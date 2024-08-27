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        Eğlence, kültür ve sanata devam

        İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq Açıkhava'da eğlence Eylül ayında tüm hızıyla devam edecek. Mekân, eylül ayı boyunca tiyatro oyunları, konserler, müzikaller ve dans gösterileriyle yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 11:46 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:46
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        Eğlence, kültür ve sanata devam
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        7 bin kişilik dev kapasitesi ve farklı etkinlikleriyle Maximum Uniq Açıkhava'da maraton, 1 Eylül'de Pop müziği bir zaman makinesinde yorumlaması ile tanınan müzik kolektifi Postmodern Jukebox ile başlayacak.

        3 Eylül'de Türk müziğinin güçlü sesi Sertab Erener, 6 Eylül'de Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ve 7 Eylül'de Türk pop müziğin yıldız ismi Hande Yener Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde olacak. 8 Eylül'de unutulmaz şarkılarıyla Serdar Ortaç, 13 Eylül'de başarılı grup Dolu Kadehi Ters Tut ve 14 Eylül'de yeni sahne konsepti 'Erol Evgin'le Dans Et'le Erol Evgin konser maratonuna devam edecek. 18 Eylül'de eğlenceli sahnesiyle Şevval Sam, 20 Eylül'de şarkıları ve yorumuyla son döneme damga vuran Melike Şahin, 21 Eylül'de tüm zamanların en iyi Dj'lerinden Carl Cox ve 29 Eylül'de Türk popunun yıldız ismi Kenan Doğulu Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluşacak.

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        TİYATRO DANS VE MÜZİK

        Maximum Uniq Açıkhava'da tiyatro oyunları, müzikal ve dans gösterileriyle eğlence katlanacak. 5 Eylül'de şöhreti sınırları aşan Anadolu Ateşi, 16 Eylül'de Şener Şen'in başrolünde yer aldığı Zengin Mutfağı, 19 Eylül'de etkileyici hikayesiyle Hamiyet Müzikal, 25 ve 30 Eylül'de Demet Akbağ ve Salih Bademci'nin yer aldığı kadrosuyla Aydınlıkevler Maximum Uniq Açıkhava'da olacak.

        BEYNELMİLEL BİR BULUŞMA

        Beynelmilel Bir Buluşma isimli etkinlikle Selda Bağcan, Kym Mazelle, Kum ve Dj Artemis 28 Eylül’de Maximum Uniq Açıkhava’da, farklı müzik tarzlarının ve kültürlerin buluştuğu sıra dışı bir buluşmaya imza atacak.

        MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA EYLÜL AYI ETKİNLİKLERİ

        1 EYLÜL PAZAR... POSTMODERN JUKEBOX

        3 EYLÜL SALI... SERTAB ERENER

        5 EYLÜL PERŞEMBE... ANADOLU ATEŞİ

        6 EYLÜL CUMA... VOLKAN KONAK

        7 EYLÜL CUMARTESİ... HANDE YENER

        8 EYLÜL PAZAR... SERDAR ORTAÇ

        13 EYLÜL CUMA... DOLU KADEHİ TERS TUT

        14 EYLÜL CUMARTESİ... EROL EVGİN’LE DANS ET

        16 EYLÜL PAZARTESİ... ZENGİN MUTFAĞI

        18 EYLÜL ÇARŞAMBA... ŞEVVAL SAM

        19 EYLÜL PERŞEMBE... HAMİYET MÜZİKAL

        20 EYLÜL CUMA... MELİKE ŞAHİN

        21 EYLÜL CUMARTESİ... CARL COX

        25 EYLÜL ÇARŞAMBA... AYDINLIKEVLER

        28 EYLÜL CUMARTESİ... SELDA BAĞCAN

        29 EYLÜL PAZAR... KENAN DOĞULU

        30 EYLÜL PAZARTESİ... AYDINLIKEVLER

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        #Maximum Uniq Açıkhava
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