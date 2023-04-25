AA

EİB'den yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan 2022 - 31 Mart 2023 arasında Türkiye tarım ürünlerinde 34,5 milyar dolar ihracat yaparken Egeli ihracatçılar Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 21'ine imza attı.

EİB çatısı altındaki 7 tarım birliğinin 6 tanesi bu dönemde ihracatlarını artırmayı başarırken, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracat rakamını korudu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 1 milyar 625 milyon dolarlık ihracatla EİB çatısı altında tarım sektörleri arasında ihracat liderliğini sürdürdü. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) ihracatını yüzde 7'lik artışla 1 milyar 216 milyon dolardan 1 milyar 296 milyon dolara taşıdı. Tarım sektörlerinde 1 milyar dolar barajını aşan bir diğer birlik 1 milyar 81 milyon dolarla Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği oldu.

HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, su ürünleri, zeytin ve zeytinyağı, meyve sebze mamulleri, kuru meyve, tütün, odun dışı orman ürünleri, yağlı tohumlar sektörlerinde dünyanın en büyük tedarikçisi olduklarını belirterek, İzmir'de kurulmakta olan 4 tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle seracılık, tıbbi aromatik bitkisel, süs bitkileri ve süt ürünleri sektörlerinde yeni bir ivme kazanacaklarını, bölgenin tarım ürünleri ihracatının 10 milyar dolar hedefine önümüzdeki 3 yıllık dönemde ulaşmayı öngördüklerini ifade etti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da son 1 yıllık dönemde Ege Bölgesi'nin ihracat rakamını 1 milyar doların üzerinde artırmanın altında iş birliğinin yattığını ifade etti. Uçak, yaş meyve sebze ihracatında 2023 yılının ilk çeyreğinde yakaladıkları yüzde 18'lik artış hızını koruyarak 2023 yılı sonunda 1,5 milyar dolar ihracat hedeflediklerini sözlerine ekledi.

ÖNERİLEN VİDEO