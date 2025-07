Ege'de ev değil değil, yaşam seçin: Mavi Arya'da Dört Mevsim Konfor ve Sosyal Yaşam

İLANDIR

Bodrum’un Turgutreis beldesinde konumlanan Mavi Arya, yalnızca bir konut projesi değil; tasarımı, manzarası ve sosyal yaşam alanlarıyla dört mevsim yaşanabilecek bir hayat vaadi sunuyor. Kos Adası’na karşı uzanan panoramik deniz manzarası, doğal taş mimarisi ve kendine ait özel plajıyla Ege’nin ruhunu yansıtan Mavi Arya, yaşam kalitesini merkeze alıyor. Aslan Yapı, Astaş Holding ve Caba Grup iş birliğiyle hayata geçirilen Mavi Arya, Bodrum’da kendi özel plajı bulunan nadir marka projelerden biri olarak öne çıkıyor.

Mavi Arya, sadece yaşamak için değil; planlı ve kârlı bir yatırım için de güçlü bir seçenek. 2027 yılına kadar uzanan vade imkânı sayesinde, uzun vadeli düşünmek isteyen yatırımcılar için esnek ve sürdürülebilir bir finansal model sunuluyor. 220 metre uzunluğundaki özel plajı ve iki iskelesiyle deniz keyfi her an elinizin altında. Sabah yürüyüşleri için tasarlanmış doğal peyzajlı yürüyüş yolları, günün her saati kullanılabilen açık yüzme havuzları, özel fitness alanları ve çocuklara yönelik oyun parklarıyla, Mavi Arya her yaşa hitap eden bir sosyal denge sunuyor. Mavi Arya’nın sakinlerine özel tasarlanan Arya Club’ta, havuz başındaki kafe ve restoranda eşsiz Ege manzarasına gurme lezzetler eşlik ediyor. Yaşayanların alışveriş ihtiyaçları da proje sınırlarında yer alan Macrocenter’dan karşılanabiliyor.