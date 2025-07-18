Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı - 18 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı - 18 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 29° Ankara Kısmen Güneşli 36° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 32° Trabzon Güneşli 30° Bursa Güneşli 31° Adana Kısmen Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 30°

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Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, Marmara'da biraz azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 36°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu EGE Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 32°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 38°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM İZMİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 34°C Az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 34°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 36°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM ÇANKIRI °C, 37°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 35°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 36°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 31°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM AMASYA °C, 40°C Parçalı ve az bulutlu ARTVİN °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 39°C Az bulutlu ve açık MARDİN °C, 39°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık