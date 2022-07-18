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Haberler Gündem Ege Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Ege Üniversitesi taban, tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?

Ege Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Ege Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu mu?

Ege Üniversitesi bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması araştırmaları YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hız kazandı. 3 milyonu aşkın öğrenci üniversite sınav sonuçlarının duyurulması sonrasında tercih işlemlerine başlayacak. İzmir'de bulunan devlet üniversitesi olan Ege Üniversitesi'ne ait güncel taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin verileri sizler için derledik. İşte 2022 Ege Üniversitesi taban puanları...

18.07.2022 - 11:41 | Güncelleme: ABONE OL
Ege Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM ile Ege Üniversitesi taban, tavan puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu?

Milyonlarca katılımcı tercih kılavuzunun yayınlanmasını beklerken bir yandan da 2 ve 4 yıllık Eşit Ağırlık, Sözel, Sayısal bölümlerin taban ve tavan puanlarını merak ediyor. 18-19 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. En çok tercih edilen devlet üniversiteleri arasında yer alan Ege Üniversitesi taban ve tavan puanları araştırmaları hız kazandı. İşte Ege Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamasına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sınav sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü belli oldu. Sonuçların duyurulması sonrasında 2 ve 4 yıllık üniversite taban ve tavan puanları araştırmaları hız kazandı. İşte, son 4 senenin Ege Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması...

EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı Sırası Taban Puanı
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 45+2
45+2		 47
47		 237,51094
244,58967		 940.467
990.000
Tekstil Teknolojisi TYT 35+1
35+1		 36
36		 238,72659
245,10558		 926.392
984.000
Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 80+2
80+2		 82
82		 235,87941
256,00580		 959.778
859.000
Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 70+2
70+2		 72
72		 240,02688
259,68734		 911.398
820.000
Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 70+2
70+2		 72
72		 240,73780
254,76679		 903.078
873.000
Su Altı Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 52
52		 240,74149
255,82320		 903.043
861.000
Bitki Koruma TYT 40+1
40+1
40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41
41
41		 242,07279
183.225
241,32871
197.000
205.716
207.000		 887.491
289,91335
1.029.000
326,63309
292,45536
276,47907
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70+2
70+2		 72
72		 251,56436
259,01909		 775.326
827.000
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 55+2
55+2		 57
57		 252,44726
259,83223		 764.886
818.000
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 80+2
80+2		 82
82		 248,82154
263,10590		 807.525
784.000
İşletme Yönetimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 257,59413
261,55559		 706.176
800.000
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ-Ücretli) TYT 50+2
55+2		 52
57		 228,98051
262,01777		 1.044.044
795.000
Moda Tasarımı TYT 55+2
55+2		 57
57		 254,72418
264,44013		 738.631
771.000
Otomotiv Teknolojisi TYT 80+2
80+2		 82
82		 252,69295
266,76370		 762.004
748.000
Elektronik Teknolojisi TYT 80+2
80+2		 82
82		 253,19127
269,83739		 756.194
718.000
Eczane Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) TYT 150+4
 154
 253,33547
 754.506
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 65+2
65+2		 67
67		 253,58019
276,77283		 751.648
654.000
Kimya Teknolojisi TYT 80+2
80+2		 82
82		 257,77264
266,56056		 704.162
750.000
Mekatronik (Kız) TYT 25+1
25+1		 26
26		 258,64357
270,51034		 694.531
711.000
Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 55+2
55+2		 57
57		 258,84151
282,99198		 692.402
602.000
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 80+2
80+2		 82
82		 261,21019
282,27338		 667.287
607.000
Gıda Teknolojisi TYT 60+2
55+2		 62
57		 266,70806
280,38191		 611.810
623.000
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 65+2
65+2		 67
67		 266,05028
283,98252		 618.285
593.000
Bilgisayar Programcılığı TYT 80+2
80+2		 82
82		 314,43017
335,74287		 286.554
289.000
Elektrik TYT 80+2
80+2		 82
82		 271,26380
291,42198		 569.118
535.000
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 55+2
55+2		 57
57		 272,95370
288,65395		 554.028
556.000
Makine TYT 80+2
80+2		 82
82		 273,54041
292,56439		 548.844
527.000
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50+2
50+2		 52
52		 275,69579
296,74877		 530.094
497.000
Tıp SAY 310+8
310+8
340+9
340+9		 318
318
349
349		 4.218
3.870
3.730
3.670		 476,85106
525,87804
513,00249
510,39907
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 45+2
45+2		 47
47		 277,74457
294,99944		 512.935
509.000
Grafik Tasarımı TYT 65+2
65+2		 67
67		 282,65213
294,87337		 474.195
510.000
Diş Hekimliği SAY 150+4
150+4
150+4
150+4		 154
154
154
154		 21.281
21.300
18.534
16.900		 431,25603
491,45747
470,93797
466,67283
Eczane Hizmetleri TYT 65+2
65+2		 67
67		 280,58771
312,07342		 490.190
401.000
Bilgisayar Mühendisliği SAY 105+3
100+3
100+3
100+3		 108
103
103
103		 23.586
27.600
31.379
34.100		 427,59437
482,84066
448,14402
430,49316
Çocuk Gelişimi TYT 65+2
65+2		 67
67		 281,70051
303,00468		 481.504
455.000
Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 60+2
60+2		 62
62		 282,60255
300,41140		 474.557
472.000
Eczacılık SAY 130+4
120+3
120+3
120+3		 134
123
123
123		 36.867
35.200
32.850
29.400		 408,26345
473,02946
445,71251
439,44625
Odyometri TYT 65+2
65+2		 67
67		 282,98165
315,61727		 471.609
382.000
Diyaliz TYT 70+2
65+2		 72
67		 283,06800
313,25399		 470.936
395.000
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 49.799
48.300
44.869
41.300		 392,44063
457,16887
427,20551
417,59504
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 6.664
5.420
5.752
5.090		 428,88383
451,83956
445,86115
440,85338
Makine Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 64.477
59.400
52.488
47.100		 376,28318
444,38825
416,29693
407,98429
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 84.685
68.400
58.141
46.700		 356,44386
434,15928
408,64580
408,57190
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 10.190
8.330
8.265
7.400		 410,27241
432,40622
429,74021
424,47128
Ameliyathane Hizmetleri TYT 70+2
65+2		 72
67		 289,61228
313,74240		 424.259
392.000
Optisyenlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 293,32395
308,65716		 399.756
421.000
Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 73.735
79.300
87.399
88.600		 366,91625
421,60582
373,20867
353,42893
Psikoloji EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 28.306
16.400
22.264
23.800		 367,15508
421,49633
404,18105
391,86139
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 4.114
5.300
6.071
5.190		 395,39405
420,66933
420,86986
412,48703
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 10.079
8.860
9.155
8.860		 374,58079
408,16482
411,41784
400,70087
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 10.607
8.760
10.530
10.500		 373,27046
408,44134
408,18151
396,66709
Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 16.150
14.200
15.732
13.700		 386,84461
405,15477
396,41754
390,50469
İnşaat Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 135.671
113.000
97.229
52.700		 316,59296
386,19379
363,20572
399,18119
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65+2
65+2		 67
67		 293,68721
316,59142		 397.476
376.000
Biyomühendislik SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 100.017
104.000
115.230
115.000		 343,17347
395,33668
346,69472
329,04377
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 70.607
46.300
55.065
54.100		 335,29799
392,81085
374,57299
362,21688
Hemşirelik (Fakülte) SAY 280+7
280+7
280+7
290+8		 287
287
287
298		 106.846
109.000
112.758
119.000		 337,53299
390,06824
348,84837
325,42497
Biyokimya (KKTC Uyruklu) SAY 1+0
1+0
1+0
2+0		 1
1
1
1		 104.074
150.000
77.205
Dolmadı		 339,79455
356,21345
384,78138
Dolmadı
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAY 65+2
60+2

 67
62

 143.413
116.000

 311,63689
384,26630
Sınıf Öğretmenliği EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 66.182
63.300
72.664
77.000		 337,91211
382,69622
363,06493
346,49594
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 21.583
20.900
23.548
19.900		 368,46772
381,34254
366,82165
363,44116
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 50.280
44.300
40.816
50.000		 329,02794
362,67984
372,96879
355,03160
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 46.993
38.800
49.252
61.800		 331,19342
366,95490
367,25661
348,30000
Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 37.572
38.900
53.947
87.100		 338,29089
366,80553
364,43476
336,77553
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 74.676
55.700
50.705
47.900		 315,63155
355,10354
366,35620
356,37096
Tarih SÖZ 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 65.018
52.700
58.085
75.900		 320,39149
356,98745
361,99649
341,53324
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 64.554
60.900
65.231
75.000		 320,62863
351,98880
358,19171
341,88881
Reklamcılık SÖZ 80+2
80+2
80+2
65+2		 82
82
82
67		 77.031
65.200
66.762
72.200		 314,53745
349,50972
357,38366
343,20314
Coğrafya SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 110.458
84.300
80.454
81.700		 301,17424
340,06544
350,94698
339,01013
Mekatronik (Erkek) TYT 25+1
25+1		 26
26		 301,94381
324,31567		 348.521
338.000
Uluslararası İlişkiler EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 159.232
138.000
129.003
120.000		 297,40711
347,68518
334,72585
324,11626
Turizm Rehberliği (Fakülte) DİL 55+2


 57


 28.461


 346,77124
—-
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 168.550
167.000
206.939
201.000		 297,33418
344,36193
291,93974
278,87055
Gıda Mühendisliği SAY 120+3
120+3
130+4
140+4		 123
123
134
144		 197.099
180.000
188.049
165.000		 283,53323
336,40766
300,49820
295,84276
Ebelik (Fakülte) SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 185.412
186.000
198.761
200.000		 288,85095
332,53210
295,53098
279,36177
İşletme EA 95+3
95+3
95+3
95+3		 98
98
98
98		 189.937
183.000
179.759
180.000		 288,15872
330,96746
315,98458
302,24642
Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 60+2
60+2
90+3
90+3		 62
62
93
93		 217.839
195.000
188.897
172.000		 280,88277
326,96018
313,11068
304,79775
Sosyoloji EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 240.114
196.000
174.884
160.000		 275,54138
326,36811
317,62578
308,63747
Matematik SAY 100+3
100+3
100+3
110+3		 103
103
103
113		 189.856
198.000
203.380
192.000		 286,74210
325,81764
293,45804
282,71445
Sanat Tarihi SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 188.429
149.000
155.281
200.000		 279,15986
316,97259
325,40643
304,08900
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65+2
65+2		 67
67		 307,13427
330,04119		 321.160
313.000
İktisat EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 231.791
217.000
217.193
209.000		 277,49744
319,84087
304,82722
293,82456
Tekstil Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
77		 216.728
211.000
224.496
Dolmadı		 275,22463
319,43201
284,83106
Dolmadı
Biyokimya SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 235.385
224.000
227.127
185.000		 267,94249
312,94433
283,83239
285,91875
İslami İlimler SÖZ 50+2
60+2

 52
62

 136.723
166.000

 292,70919
312,03575
İktisat (İÖ) EA 90+3
90+3
100+3
100+3		 93
93
103
103		 354.111
313.000
327.025
325.000		 254,14760
295,06748
279,89769
268,63271
Matematik (İÖ) SAY 80+2
90+3
100+3
110+3		 82
93
103
113		 271.645
267.000
270.644
249.000		 255,97210
294,94272
268,99727
261,65123
Bahçe Bitkileri SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 277.138
279.000
301.239
268.000		 254,30687
290,26819
260,27561
256,14782
Kimya SAY 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 274.197
282.000
303.449
315.000		 255,20626
289,22033
259,68996
244,46073
Uçak Teknolojisi TYT 45+2
40+1		 47
41		 314,04556
342,42172		 288.256
263.000
Tarım Ekonomisi EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 344.213
344.000
381.241
374.000		 255,73380
288,28923
270,39092
260,51798
Deri Mühendisliği SAY 25+1
25+1
20+1
15+1		 10
26
21
13		 Dolmadı
286.000
231.178
Dolmadı		 Dolmadı
287,79502
282,32165
Dolmadı
Peyzaj Mimarlığı SAY 65+2
65+2
65+2
65+2		 67
67
67
67		 307.848
295.000
309.153
247.000		 245,73646
284,77831
258,18931
262,11783
Felsefe EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 441.187
370.000
370.506
381.000		 241,61086
283,15039
272,16055
259,43094
Biyoloji SAY 120+3
120+3
120+3
125+4		 123
123
123
129		 304.893
305.000
316.138
317.000		 246,52197
281,50704
256,44657
244,05957
Moda Tasarımı (Yüksekokul) EA 40+1
40+1
30+1
 41
41
31
 344.279
387.000
478.429
 255,72388
279,96182
256,30174
İstatistik SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 289.321
311.000
327.090
339.000		 250,78288
279,30371
253,74105
239,35431
Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 60+2


 62


 242.138


 275,07107
—-
Fizik SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 331.070
332.000
339.006
334.000		 239,89115
272,92053
250,96555
240,42148
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 346.190
332.000
331.977
342.000		 236,29606
272,92023
252,58848
238,87296
Tarla Bitkileri SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 335.530
334.000
324.170
302.000		 238,82596
272,33338
254,44306
247,47910
Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 344.397
339.000
327.920
332.000		 236,72065
270,98525
253,54676
240,77408
Zootekni SAY 45+2
35+1
35+1
35+1		 41
36
36
36		 Dolmadı
349.000
346.394
339.000		 Dolmadı
268,12090
249,28911
239,45362
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 35+1
35+1
35+1
35+1		 36
36
36
36		 368.715
360.000
369.223
363.000		 230,36304
265,12627
244,43806
234,91101
Felsefe (KKTC Uyruklu) EA 2+0
1+0
1+0
1+0
1
1
-		 Dolmadı
548.000
478.944
Dolmadı		 Dolmadı
254,56240
256,23142
Dolmadı
Anestezi TYT 70+2
65+2		 72
67		 322,06876
353,30591		 254.039
226.000
Su Ürünleri Mühendisliği SAY 50+2
50+2
50+2
60+2		 10
52
52
38		 Dolmadı
440.000
469.002
Dolmadı		 Dolmadı
246,92813
222,97246
Dolmadı
Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 80+2
80+2
40+1
60+2		 82
82
41
31		 550.655
628.000
741.596
Dolmadı		 226,55507
244,50939
227,66981
Dolmadı
İlk ve Acil Yardım TYT 70+2
65+2		 72
67		 327,10940
358,97435		 234.718
209.000
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 21
72
72
40		 Dolmadı
747.000
782.800
Dolmadı		 231,42560
221,94823
Dolmadı
-
Süt Teknolojisi SAY 30+1
30+1
25+1
20+1		 2
31
22
18		 Dolmadı
556.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
227,43668
Dolmadı
Dolmadı
İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10+0


 10


 524.952


 225,61882
—-
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi TYT 30+1
30+1		 16
31		 Dolmadı
175,70789		 1.606.077
1.740.000
Mantarcılık TYT 20+1
20+1		 14
21		 Dolmadı
176,99313		 1.595.671
1.739.000
Seracılık TYT 30+1
20+1		 23
21		 Dolmadı
189,40416		 1.625.274
1.704.000
Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 21
41		 Dolmadı
193,14715		 1.613.385
1.668.000
Organik Tarım TYT 40+1
40+1		 41
41		 186,39520
193,76659		 1.604.852
1.661.000
Bahçe Tarımı TYT 30+1
30+1		 31
31		 190,78605
195,02741		 1.574.465
1.646.000
Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 30+1
30+1		 29
31		 Dolmadı
207,15939		 1.623.414
1.476.000
Tohumculuk Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 15
28		 Dolmadı
 1.622.011
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Uzaktan Öğretim) TYT 150+4
 132
 Dolmadı
 1.617.909
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) TYT 100+3
 103
 187,86168
 1.597.227
Eser Koruma TYT 50+2
50+2		 52
52		 189,30773
201,21343		 1.587.353
1.562.000
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 35+1
35+1		 36
36		 199,81959
203,22610		 1.456.065
1.533.000
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 80+2
80+2		 82
82		 197,17081
211,03789		 1.495.901
1.422.000
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 35+1
35+1		 36
36		 212,56064
208,50032		 1.264.333
1.457.000
Turizm Animasyonu TYT 40+1
40+1		 41
41		 201,77828
213,93859		 1.425.948
1.382.000
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi TYT 65+2
65+2		 67
67		 202,77217
215,95606		 1.410.636
1.354.000
Gıda Teknolojisi (İÖ-Ücretli) TYT 55+2
55+2		 57
57		 204,90868
227,86488		 1.378.016
1.195.000
Metalurji TYT 50+2
50+2		 52
52		 211,15449
220,33731		 1.284.317
1.296.000
Tarım Makineleri TYT 40+1
40+1		 41
41		 211,15179
226,08653		 1.284.360
1.219.000
Endüstriyel Kalıpçılık TYT 30+1
30+1		 31
31		 212,15684
230,07903		 1.270.046
1.167.000
Polimer Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 52
52		 216,14886
232,41730		 1.214.726
1.137.000
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 52
52		 218,42990
233,01287		 1.184.381
1.130.000
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi TYT 55+2
55+2		 57
57		 219,34313
233,80278		 1.172.107
1.120.000
Giyim Üretim Teknolojisi TYT 45+2
45+2		 47
47		 220,11024
234,10891		 1.161.921
1.116.000
Mobilya ve Dekorasyon TYT 60+2
60+2		 62
62		 223,32899
236,73730		 1.118.562
1.084.000
Elektrikli Cihaz Teknolojisi TYT 70+2
70+2		 72
72		 225,10182
243,13569		 1.094.819
1.007.000
Zootekni (KKTC Uyruklu) SAY 2+0
2+0
2+0
2+0


-		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20+1
20+1
30+1
40+1		 13
11
11
18		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (KKTC Uyruklu) TYT 1+0
2+0		 -
—-		 Dolmadı

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