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        Haberler Müzik Ege'nin 'Delice Bir Sevda' şarkısı Ukrayna'ya açılıyor - Magazin haberleri

        'Delice Bir Sevda', Ukrayna'ya açılıyor

        Ukraynalı şarkıcı Victor Pavlik, 'Delice Bir Sevda'yı yorumlamak için Ege ile temasa geçti. Pavlik, şarkının pozitif melodilerinin savaştaki Ukrayna halkına büyük moral olacağına inandığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 15:07 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:07
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        'Delice Bir Sevda', Ukrayna'ya açılıyor
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        Şarkıcı Ege, bir döneme damga vuran ‘Delice Bir Sevda’ isimli şarkısını geçtiğimiz haftalarda yeniden yorumlayarak, hayranlarının beğenisine sunmuştu.

        Yıllar boyunca Arapça, Farsça, Fransızca ve Bulgarca olarak da yorumlanan 'Delice Bir Sevda'ya bu kez Ukraynalılar talip oldu. Ukrayna'nın sevilen şarkıcılarından Victor Pavlik, 'Delice Bir Sevda' şarkısını yorumlamak için Ege ile temasa geçti.

        "UKRAYNA HALKINA BÜYÜK MORAL OLACAK"

        Victor Pavlik, şarkının pozitif melodilerinin savaştaki Ukrayna halkına büyük moral olacağına inandığını söyledi. Ege, şarkıyı seslendirmesi için Pavlik'e izin verdi.

        "ŞARKILARIM BENİM ÇOCUKLARIM"

        Konuyla ilgili düşüncelerini de dile getiren Ege; "Şarkılarım benim çocuklarım. Onların başka bir ülkede, başka bir dilde söylenmesi bana her zaman bir babanın gururunu yaşatıyor. O yüzden büyük bir mutlulukla gelen tekliflere 'Evet' yanıtını veriyorum" şeklinde konuştu.

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        #Delice Bir Sevda

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