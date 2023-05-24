"AĞIR BİR TRAVMA OLDU"



Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ege, "Depremle beraber bir travma oluştu ve uzun bir süre sesim çıkmadı. İki ay bekledim ama açılmayınca şimdi ses terapisine başladım. Ajda Pekkan'ın da ses koçu olan bir doktorumuz var, ona geliyorum. Beş, altı ders aldık. Geçenlerde ilk konserimizi verdik, işe yaramış. Psikolojik sebeple, üzüntüden oldu. Ülke olarak üzüntü dolu günlerden geçtik. Zaten o dönem konserlerimi de iptal etmiştim, içimden söylemek gelmiyordu. Üzüntüden fazla kasmışım kendimi; bel ve boyun fıtığım ve ayrıca omuzlarda yırtık oldu. Ağır travma oldu benim için. Allah bir daha ülkemize göstermesin inşallah. Ben de depremde yakın dostlarımı kaybettim" ifadelerini kullandı.