Ege ne hal
Bu yıl gözde tatil beldelerinin tenhalığı şaşırtıyor. Başta Bodrum, Çeşme ve Datça olmak üzere birçok tatil beldesi, geçmiş yıllarını aratan bir görünüme sahip. Konaklama ve yemek sektöründeki pahalılık, tatilciler için gözde tatil beldelerini gözden düşüren ana etken. Habertürk'ün masaya yatırdığı konuda Bodrum'daki işletmecilerden birinin açıklamaları, tatil beldelerindeki tenhalığını nedenlerini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi
Türkiye'nin en gözde tatil beldesi olan Bodrum, aynı zamanda dünyada en çok bilinen tatil lokasyonlarından biri.
Denizi, koyları, eğlence hayatı nedeniyle yaz aylarında her yıl, milyonlarca Türk ve yabancı turistin akın ettiği Bodrum, geçmiş günlerini bir hayli arıyor.
Habertürk'ten Eren Güler, Hakan Yağcı ve Onur Aydın'ın haberine göre, Bodrum, bu yaz aylarında hiç olmadığı kadar tenha görüntüsüyle şaşırtıyor.
Tenha görüntüye sahip olan tek tatil beldesi Bodrum değil. Diğer gözde tatil beldelerinden olan Çeşme ve Datça'da da durum, Bodrum ile benzer durumda.
Peki tatil beldelerindeki tenhalığın nedeni nedir?
En başta otellerden restoranlara kadar uzanan tatil zincirindeki ürünlerin pahalılığı...
Zirâ; her yaz aylarında karşılaştığımız gibi bu yıl da birçok tatilci, ne kadar yüksek meblağ ödediklerini faturaların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı / paylaşıyor.
Örneğin Bodrum ve Çeşme'de orta sınıf bir plaja girmek isterseniz 4 bin TL - 5 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Plaja girerken kartınızdan söz konusu miktar çekilip adisyon açılıyor. Plajda harcadığınız para, çekilen miktarı geçerse, çıkışta geri kalan kısım tahsil ediliyor.
Üst seviyedeki bir plaj için bu miktar, 8 bin - 10 bin TL arasında değişiyor.
Eğer, plaja otomobilinizle gittiyseniz 400 TL vale ücreti de ödemek zorundasınız.
Gece kulüplerinde eğlenmenin alt sınırı, iki kişi için 15 bin - 20 bin arasında değişiyor.
Restoranlardaki durumu lahmacun üzerinden verecek olursak alt sınır, 300 TL'den başlıyor. Yanında ayran içmek isterseniz de 100 lira - 150 lira...
Lüks restoranlarda lahmacunun fiyatı bu yıl, 950 liraya kadar çıktı.
Bodrum'un koylarını gezmek isterseniz kiraladığınız, 6 kişinin yer alabileceği tekne, 1000 Euro - 1.250 Euro arasında. Bu ücretin içinde yeme - içme bedeli bulunmuyor.
Hal böyle olunca Türk turistler, daha ucuz olması ve kapıda vize uygulaması nedeniyle Yunan Adaları'nı tercih etmeye başladı. Bu da gözde tatil beldelerimizin tenhalaşmasının bir diğer önemli unsuru.
Tatil beldelerinde gerek yerel yönetimlerin gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işlettiği halk plajları da bulunuyor. O plajlara giriş ücretsiz. Ne var ki tatil beldelerindeki konaklama ve yemek ücretlerin yüksek oluşu halk plajlarının ücretsiz olmasını gölgede bırakıyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz günlerde Van Kültür Yolu Festivali'nde yaptığı açıklamada tatil beldelerinde turist sayısının azalmasının EURO 2024'e bağlı olduğunu belirterek 10 bin kişinin maçları izlemeye gittiğini, onların potansiyel Ege Bölgesi müşterisi olduğunu belirterek şampiyona sonrasında sahillere akın yaşanacağını dile getirdi.
* Fotoğraflar, 3 Temmuz’da çekildi.
Bodrum'daki Serafina'nın işletmecisi Orhan Çiftçi, sahillerin boş olmasıyla ilgili olarak Habertürk'e bir açıklama yaptı: Geçmişte yapılan hatalar, bugün bu seviyeye gelmemize neden oldu. Ne yazık ki birçok işletme, vur kaç taktiği uyguladığı için insanları kaçırdık. Turistler, Yunan Adaları'nı tercih etmeye başladı. Özellikle kapıda vize uygulamasının başlamasından sonra Yunan Adaları daha çok tercih etmeye başladı. Bodrum'da bin lira olan bonfileyi Yunan Adaları'nda 400 liraya yiyorsunuz. Türkiye'ye yakın adalar, Türk turistleri, makul fiyatlarla kendilerine çekmeyi başardı. İşletmelerin kalitesi bizim işletmelerimizin yanına bile yaklaşamaz ama hem ucuz olması hem de yurt dışında tatil yapmış olmak Türk turistlerin Yunan Adaları'na yönelmelerine neden oldu. Bunun yanı sıra sosyal medyada paylaşılan adisyonlarla Bodrum'un oldukça pahalı olduğu algısı oluştu. Evet, çok pahalı yerler var. Bazı plajlar, ayakbastı parası olarak 2.500 lira alıyor. İçeride de harcıyor. Oluyor sana 5 bin lira... Ama herkesin tatil yapabileceği yerler de var. Ne var ki o pahalılık algısı, turistlerin ayağını Bodrum'dan kesti. Bir lahmacunun maliyeti 43 lira. Siz, o lahmacunu 300 - 950 lira arasında satarsanız olacağı buydu. Bodrum'un bu duruma geleceğini yıllar önce söyledim. İstanbul'da lahmacun 1- 2 lirayken Bodrum'da 50 liraydı. O zamanlar, böyle giderse kimsenin Bodrum'a gelmeyeceğini söyledim. Nitekim öyle de oldu. Lahmacun, bu konunun simgesi oldu. Bunun yanı sıra Bodrum'un sorunları da var. Su ve elektrik kesintileri, kanalizasyon sorunundan ister - istemez turistler de etkileniyor. Bu yıl, kaliteli yabancı turist sayısı da azaldı. Bunun EURO 2024 ile ilgili olduğunu sanmıyorum. Neredeyse temmuzun ortasına geldik ama bizim için sezon daha açılmadı. Zaten burada sezon en fazla bir buçuk ay sürüyor. Bu arada İstanbul'dan getirdiğimiz işçilerimiz, burada daha fazla maaş istiyor. Bu da maliyeti artıran bir diğer neden ama ne olursa olsun fiyatların makul seviyede tutulması gerekiyor.