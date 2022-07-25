EFT ve Havale nedir? EFT ve Havale arasındaki farklar nelerdir? Hangi saatlerde yapılır?

EFT NEDİR, NE ZAMAN YAPILIR?

Açılımı Elektronik Fon Transferi olan EFT, farklı bankalar arasında gerçekleştirilen transfer işlemlerinde kullanılır. Bir bankadan başka bir bankaya para aktarmak istediğinizde EFT işlemini kullanabilirsiniz. EFT işlemleri sabah 08:00'da başlar, banka mesailerinin sona erdiği 17:30’da bitmektedir.

HAVALE NEDİR, NE ZAMAN YAPILIR?

Havale, banka müşterilerinin kendi hesapları arasında veya aynı bankaya ait farklı şubeler arasında para gönderme işlemi olarak tanımlanıyor.

Gönderici tarafın ve alıcı tarafın farklı olduğu EFT işlemlerinin aksine havale işlemlerinde her iki tarafın bankası aynıdır.Havale işlemlerinde genel olarak günün her saatinde para transferi gerçekleşir, dolayısıyla saat sınırlaması yoktur.

EFT VE HAVALE ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Para aktarım yolları arasında banka müşterileri tarafından en fazla tercih edilen iki yöntem havale ve EFT işlemleridir. Havale ve EFT arasındaki farklar temelde hesapların ait olduğu bankalarla ilgilidir. Yani farklı bankaların müşterileri arasında yapılacak olan para aktarım işlemleri için EFT tercih edilirken; aynı bankanın müşterileri arasındaki aktarımlarda havale işlemi yapılır. Öte yandan EFT işlemlerinde mesai saatleri (09.00-17.00) baz alınırken, aynı bankanın müşterileri arasındaki havale taleplerinde böyle bir sınırlama bulunmaz. Özellikle mobil bankacılık ve internet bankacılığı havale gönderimleri günün her saati yapılabilir.

BANKALARIN EFT SAATLERİ

Akbank: 09:00 – 17:00

09:00 – 17:00 Denizbank: 08:00 – 16:30

08:00 – 16:30 QNB Finansbank: 09:00 – 17:00

09:00 – 17:00 Garanti Bankası: 09:00 – 17:15

09:00 – 17:15 Halkbank: 08:00 – 17:15

08:00 – 17:15 İNG Bank: 08:30 – 17:15

08:30 – 17:15 TEB: 09:00 – 17:15

09:00 – 17:15 Kuveyt Türk: 09:00 – 17:20

09:00 – 17:20 HSBC: 09:00 – 17:00

09:00 – 17:00 Şekerbank: 09:00 – 17:15

09:00 – 17:15 Odeabank: 08:30 – 17:00

08:30 – 17:00 Albaraka Türk: 09:00 – 17:00

09:00 – 17:00 ICBC: 08:30 – 17:00

08:30 – 17:00 Türkiye İş Bankası: 09:00 – 17:00

09:00 – 17:00 Ziraat Bankası: 08:30 – 17:00

08:30 – 17:00 Yapı Kredi Bankası : 09:00 – 16:45

: 09:00 – 16:45 Türkiye Finans: 09:00 – 17:15

09:00 – 17:15 Vakıfbank: 09:00 – 17:15

09:00 – 17:15 Alternatif Bank: 09:00 – 17:00

09:00 – 17:00 Burgan Bank: 09:00 – 16:30

09:00 – 16:30 Anadolu Bank: 08:00 – 17:15