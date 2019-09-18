EFT ve Havale Nedir?

Bankacılık sisteminde bankaların hesaplarına para gönderme işlemi yapılır. Özellikle havale ve EFT olarak yapılan bu işlemler günümüz bankacılığında en çok kullanılan işlemler arasındadır. Son dönemlerde özellikle internet bankacılığı oldukça fazla kullanılan bir işlem yeri oldu. Artık bankalarda saatlerce bekleyerek işlem yapan çok az sayıda. İnternet bankacılığı ile her türlü işlemi hem daha ucuz işlem ücreti hem de daha hızlı ve kolay olarak yapma imkanı buluyorsunuz.

Bankacılık işlemine ait birçok hesabı bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca havale ve EFT işlemlerini de internet bankacılığı aracılığıyla yapmak daha kolay ve hızlı hem de yerinizden kalkmadan. Banka işlemleri arasında sıklıkla kullanılan EFT ve Havale nasıl bir işlemdir?

Havale Nedir?

Havale işlemi aynı hesaplar ya da bankaların aynı olması halinde para gönderme işlemi yapmak anlamına gelir. Yani aynı banka olması halinde havale işlemi uygulanır. Havale işlemi bankalardan, ATM’lerden, internetten yapılabilir. Bu işlemi yaptığınızda banka hesabınızdan aynı bankanın başka bir hesap sahibine para gönderme işlemini yaparsınız. Bunun için onay vermeniz ve miktarı göndermeniz yeterlidir. Bu işlem sonucunda gönderdiğinize dair bir dekont size belge niteliğinde verilmektedir. Havale işlemi için bankalar kendi prosedürlerine göre havale ücreti almaktadır. Bu isterseniz gönderdiğiniz tutar içerisinden kesilir ya da ayrıca yatırarak havale bedeli ödeyebilirsiniz. Ayrıca hesap bilgileriniz, göndereceğiniz kişiye ait hesap bilgileri gibi bir takım bilgilerin eksiksiz olması gereklidir.

EFT Nedir?

EFT kısacası; farklı bankaya para gönderme işlemidir. Bunun için sizin kullandığınız bankadan para gönderme işlemi yapacağınız kişiye ait başka bankaya bu şekilde para gönderilir. EFT işlemini kişiler arası ya da kurumlar arası olarak kullanmak mümkündür. EFT işlemi de havale işlemi gibi bankalardan ve internet bankacılığı aracılığıyla hesabınızdan yapılabilir. Hesap bilgileriniz ve alıcının banka hesap bilgilerini girerek bu işlemi tamamlayabilirsiniz. EFT işlemi bedeli ücret olarak daha yüksek olur. Bankalar arası EFT tutarı bankanın kendi prosedürüne göre belirlenmiştir. Artık havale ya da EFT işleminde şimdi birçok açıdan kolaylık vardır. Uluslararası olarak da kullanılabilen IBAN bilgileri detaylı hesap bilgisi gerekmeden kullanılabilen hesap numarası olarak daha kolay işleme neden olabilen bir hesap olarak kullanım alanı bulmaktadır. Bankadan ya da internet bankacılığı üzerinden EFT işlemi yapmak için mesai saatleri içerisinde bu işlemi yapmanız gereklidir. Mesai saati bitiminde EFT yapmanız halinde gönderdiğiniz para; diğer banka hesabına ertesi gün yatacaktır.

Havale ile EFT Arasında Ne Fark Vardır?

EFT farklı bankalar arasında para gönderme işlemidir; havale ise aynı bankaların kendi aralarında yapılan para gönderme işlemidir.

EFT ücreti havale ücretine göre daha yüksek olur.

Havale mesai saati dışında da aynı gün hesaba geçer, EFT bankaların EFT saatlerine göre farklılık göstermekte olup, ertesi günde hesaba geçebilir.

Bankaların EFT Saatleri 2019

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Abank EFT Saati 08:00 – 17:00

Akbank EFT Saati 09:00 – 17:00

Albaraka Türk EFT Saati 09:00 – 17:15

Anadolu Bank EFT Saat 08:00 – 17:00

Bank Asya EFT Saati 08:00 – 17:25

Burgan Bank EFT Saati 09:00 – 16:30

Denizbank EFT Saati 08:00 – 16:30

Finansbank EFT Saati 09:00 – 17:15

Garanti Bankası EFT Saati 09:00 – 17:15

Halk Bankası EFT Saati 08:00 – 16:30

HSBC EFT Saati 09:00 – 17:00

ING Bank EFT Saati 08:30 – 17:15

Kuveyt Türk EFT Saati 09:00 – 17:20

Odeabank EFT Saati 08:30 – 17:00

Şekerbank EFT Saati 09:00 – 17:15

TEB EFT Saati 09:00 – 17:15

Tekstilbank EFT Saati 08:30 – 17:00

Türkiye Finans EFT Saati 09:00 – 17:15

Türkiye İş Bankası EFT Saati 09:00 – 17:00

Vakıfbank EFT Saati 09:00 – 16:30

Yapı Kredi EFT Saati 09:00 – 16:45

Ziraat Bankası EFT Saati 08:30 – 17:00