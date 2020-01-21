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Britanya Krallık Darphanesi, dünyaca ünlü müzik grubu Queen'e özel hatıra parası bastırdı.

Grubun gitaristi Brian May kısa bir videoda, madeni parayı tanıttı. May, videoda "Böyle bir şey kimin aklına gelirdi? Kraliyet Darphanesi'nden özel yapım bir para. Bir yüzünde Kraliçe Elizabeth, öteki tarafında Queen var" cümlelerini kullandı.

Hatıra parasında Freddie Mercury'nin meşhur kuyruklu piyanosu, Roger Taylor'ın bas davulu, Brian May'in gitarı, John Deacon'ın bas gitarı yer aldı.

Seride, 5 sterlinlik (38.5 lira) gümüş madeni paranın fiyatı 13 sterlinden satışa sunuldu. 28 gram altından yapılan Queen parasının fiyatı ise 2 bin 100 sterlin olarak belirlendi.