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        Haberler Bilgi Yaşam Efsane mi, gerçek mi? Diş sağlığı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar nelerdir?

        Diş sağlığı ile ilgili toplum arasında doğru bilindiği sanılan yanlışlar nelerdir?

        Dişlerin sadece ağrıdığında tedavi edilmesi gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Diş sağlığıyla ilgili halk arasında sıkça dile getirilen birçok yanlış bilgi, ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabiliyor. İşte doğru bilinen yanlışlar...

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        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 15:30 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:30
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        Dişlerle ilgili doğru sanılan yanlışlar!
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        Diş sağlığı sadece estetik bir mesele değil, genel sağlığın temel taşlarından biridir. Ancak yıllardır doğru zannedilen bazı bilgiler, tedaviyi geciktiriyor ya da daha büyük sorunlara yol açıyor.

        DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

        1. DİŞLER NE KADAR SERT FIRÇALANIRSA, O KADAR TEMİZLENİR

        YANLIŞ

        Dişleri sert fırçalamak temizlik sağlamaz, aksine zarar verir. Diş minesine zarar vererek dişlerin sararmasına, hassasiyete ve diş eti çekilmesine neden olabilir. ‘Fırça çürüğü’ denilen aşınmalar da bu sert fırçalamanın sonucudur.

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        2. DİŞ İPİ VE AĞIZ GARGARASI KULLANMAK GEREKSİZDİR

        YANLIŞ

        Diş ipi ve ağız bakım ürünleri, fırçanın ulaşamadığı alanları temizlemek için gereklidir. Ağız duşu, ara yüz fırçaları ve gargaralar ağız hijyenine katkı sağlar. Günde bir kez diş ipi kullanmak ağız sağlığı için oldukça önemlidir.

        3. ŞEKERSİZ SAKIZ ÇİĞNEMEK, DİŞ FIRÇALAMAK KADAR ETKİLİDİR

        YANLIŞ

        Şekersiz sakız çiğnemek tükürük salgısını artırarak asitlerin temizlenmesine yardımcı olur, ancak diş fırçalamanın yerini tutamaz. Sakız yalnızca destekleyici bir etkendir.

        4. DİŞ FIRÇALARKEN DİŞ ETLERİ KANIYORSA FIRÇALAMAMAK GEREKİR

        YANLIŞ

        Diş eti kanaması, diş eti hastalığının belirtisidir. Fırçalamayı bırakmak yerine, doğru fırçalama ve düzenli diş ipi kullanımı ile bu sorunun önüne geçilmelidir. Diş hekimine danışmak gerekir.

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        5. ÇÜRÜKLERİN EN BÜYÜK NEDENİ SADECE ŞEKERDİR

        YANLIŞ

        Şeker, karbonhidrat ve asitli gıdalar çürüğe neden olur. Cips ve bisküviler de şekere benzer şekilde zararlıdır. İyi bir ağız bakımı çürükleri engellemede en etkili yoldur.

        6. DİŞ ETİ HASTALIĞI SADECE AĞIZ SAĞLIĞINI ETKİLER

        YANLIŞ

        Diş eti rahatsızlıkları, diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanser türleriyle bağlantılı olabilir. Ağız kokusu, şişlik, kızarıklık ve kanama gibi belirtiler bu hastalıkların habercisi olabilir.

        7. İMPLANT HERKESE UYGULANAMAZ

        YANLIŞ

        18 yaşını doldurmuş ve kemik gelişimi tamamlanmış bireyler için implant uygundur. Özel sağlık durumları dışında çoğu kişiye uygulanabilir.

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        8. VÜCUDUM İMPLANTI REDDEDER

        YANLIŞ

        İmplantlar titanyumdan yapılır ve vücut bu materyali reddetmez. Başarı oranı %95’in üzerindedir. Doku reddi çok nadir görülür.

        9. TEDAVİ SIRASINDA DİŞİM HİÇ UYUŞMUYOR

        YANLIŞ

        Doğru teknikle yapılan lokal anestezi etkili sonuç verir. Dişte enfeksiyon yoksa, uyuşma sorunu yaşanmaz.

        10. ORTODONTİK TEDAVİ DİŞ ÇÜRÜĞÜNE NEDEN OLUR

        YANLIŞ

        Çapraşık dişler temizlenmesi zor olduğu için çürük riskini artırır. Ortodontik tedavi bu durumu düzeltir ve ağız sağlığını iyileştirir.

        11. DİŞ FIRÇALAMADAN ÖNCE DİŞ FIRÇASI ISLATILMALIDIR

        YANLIŞ

        Diş fırçasını ve macunu ıslatmak fırçanın etkisini azaltır. Islatmadan direkt fırçalama en doğrusudur.

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        12. DİŞ İPİ KULLANMAK DİŞ ETİNE ZARAR VERİR

        YANLIŞ

        Diş ipi doğru teknikle kullanıldığında diş etine zarar vermez, aksine korur. Günlük kullanım ağız sağlığı açısından önemlidir.

        13. HAMİLELİKTE DİŞ TEDAVİSİ YAPILAMAZ

        YANLIŞ

        Hamileliğin 2. trimesteri (3-6 ay arası) tedavi için en uygun dönemdir. Acil durumlarda gerekli tedaviler yapılabilir. Kadın doğum uzmanı ve diş hekiminin iş birliği önemlidir.

        14. AĞIZ KOKUSU HERKESTE OLUR VE GEÇMEZ

        YANLIŞ

        Ağız kokusunun nedeni belirlenmeli ve tedavi edilmelidir. Diş eti hastalıkları, sistemik hastalıklar ve ağız hijyeni eksikliği bu soruna neden olabilir.

        15. AĞIZ KOKUSU SADECE DİŞ ETİ HASTALIĞINI GÖSTERİR

        YANLIŞ

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        Ağız kokusu diş eti hastalığı dışında diyabet, böbrek yetmezliği, mide hastalıkları gibi birçok ciddi problemin belirtisi olabilir.

        16. DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ DİŞLERE ZARAR VERİR

        YANLIŞ

        Diş taşı temizliği zararlı değil, aksine faydalıdır. Diş etlerinin sağlığını korur, kötü koku ve iltihabı önler.

        17. DİŞ AĞRISI OLDUĞUNDA ASPİRİN, KOLONYA VE TUZ KOYMAK FAYDALI OLUR

        YANLIŞ

        Bu yöntemler diş etine zarar verir ve ağrıyı artırabilir. En doğru yöntem tuzlu su veya karanfil gibi doğal ve zarar vermeyen çözümlerdir. Hemen diş hekimine başvurulmalıdır.

        18. BEMBEYAZ DİŞLER HER ZAMAN SAĞLIKLI DİŞLERDİR

        YANLIŞ

        Dişin doğal rengi kişiye özeldir. Karbonat, limon gibi yöntemlerle yapılan beyazlatmalar geçici etkili ve zararlı olabilir. Sağlıklı diş her zaman bembeyaz olmak zorunda değildir.

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        19. DİŞ BEYAZLATMA DİŞ SAĞLIĞINA ZARAR VERİR

        YANLIŞ

        Diş hekimi kontrolünde yapılan beyazlatma işlemleri zararsızdır. Uygulama öncesinde diş taşı temizliği yapılması tavsiye edilir.

        20. DİŞ AĞRIM YOKSA DİŞ HEKİMİNE GİTMEYE GEREK YOK

        YANLIŞ

        Düzenli diş hekimi kontrolleri, henüz belirti vermemiş sorunları tespit etmek için çok önemlidir. Her yıl en az iki kez diş kontrolü yaptırılmalıdır.

        UYARI: Dişlerinizle ilgili bir rahatsızlık fark ettiğinizde öncelikle diş hekimine başvurunuz!

        Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto

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