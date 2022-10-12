Romandan uyarlanan üçlemede filmlerin konusu ise şöyle;

Beklenmedik Yolculuk: Ejder Smaug'dan Erebor'un kayıp Cüce Krallığı'nı geri almak için çıktıkları bu yolculukta Goblinler, Orklar, öldürücü Warglar, Dev Örümcekler, Şekil Değiştirenler ve Büyücülerle dolu yollardan geçeceklerdir...

Beş Ordunun Savaşı: Bilbo Baggins, Thorin Meşekalkan ve cüce grubu Yalnız Dağı Smaug'dan almıştır. Göl kasabasının çoğu sakini ise cüceler yüzünden vahşice yanarak ölmüş ve geri kalanlar ise çaresizdir. Smaug ise Bard'ın Efsane olan Kara oku sayesinde zırhının tek delik olan yerinden öldürülmüştür.

Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları: Misty Dağları'ndan başarıyla geçen Thorin ve beraberindekilerin Mirkwood ormanındaki zorlu maceralarına odaklanıyor. Yanlarında Büyücü Gandalf olmadan ormanı geçmek zorunda olan Hobbitler insanların yaşadığı bölgeye ulaştığında Bilbo Baggins'in cücelerle olan anlaşması da son bulacak.