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        Haberler Kültür-Sanat Heykel Efes Deneyim Müzesi'nde tarihe yolculuk

        Efes Deneyim Müzesi'nde tarihe yolculuk

        Dünyada yeni trend olan deneyim müzeciliğinin Türkiye'de ilk kez uygulanan örneği alan Efes Antik Kenti içindeki Efes Deneyim Müzesi, ziyaretçilerine Efes'in altın çağını bizzat deneyimletiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 11:19 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:19
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        Efes Deneyim Müzesi'nde tarihe yolculuk
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        İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan ve Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti, yepyeni bir müzecilik anlayışı ile ziyaretçilerine Antik Kent’in altın çağını bizzat yaşatmaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ekim ayı başında açılışını yaptığı Efes Deneyim Müzesi, ziyaretçilerine "immersive" teknolojilerle Antik Efes’te günlük hayatı, mimariyi ve sanatı kişisel olarak deneyimletiyor. “Immersive” teknolojiler, izleyicileri zengin ve kapsayıcı bir işitsel ve görsel tecrübenin içine alıyor, anlattığı hikayeleri gerçekmiş gibi yaşatıyor.

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        Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, DEM Müzecilik tarafından geliştirilen ve işletilen Efes Deneyim Müzesi, Efes Antik Kentinin içinde, ünlü Antik Tiyatro’nın hemen karşısında yer alıyor. Üç ayrı salonda Efes’in kuruluşunun, büyüyerek Roma’nın en kudretli şehri haline gelmesinin ve tarih sahnesinden silinmesinin hikayesi etkileyici görsel ve işitsel şovlarla anlatılıyor.

        Efes’in altın çağını yeniden yaşatıyor

        Aralarında Türkiye’nin ve dünyanın en önde gelen şirketlerinden ve akademik kurumlarından mimarların, küratörlerin, tasarımcıların, sanatçıların, teknoloji uzmanlarının, tarihçilerin ve arkeologların olduğu geniş bir ekibin tasarladığı müze, ziyaretçilere Efes'in altın çağındaki gündelik hayatı, ticareti, sanatı ve mimariyi yaşatıyor.

        Müze, tarihsel hikayenin ileri teknolojiyle bir araya gelerek oluşturduğu özgün anlatısıyla da dünyada sayılı öncü örnekler arasında yer alıyor.

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        Ziyaretçiler, müzenin üç farklı salonunda Androklos’dan Kleopatra'ya, Markus Antonius'tan Artemis'e şehrin ünlü simalarıyla tanışıyor. Tapınakları ziyaret ediyor, pazar yerlerini geziyor, Arcadian yolundan yürüyebiliyor ve Teras Evler’deki hayatı tecrübe edebiliyor.

        Dünyanın önde gelen tasarım ve teknoloji şirketleriyle işbirliği

        Efes Deneyim Müzesi'nin 'immersive' hikaye anlatımı üzerine kurulu kreatif konsepti, işitsel ve görsel teknolojilerde 30 yıla yakın bir tecrübe ile kurulan Dem Müzecilik tarafından dünyanın önde gelen mimari, görsel tasarım ve teknoloji şirketleriyle işbirliği içinde geliştirildi. Dem Müzecilik, müzeyi tüm unsurlarıyla birlikte bir yıl gibi kısa bir sürede inşa ederek tamamladı.

        Müzede ziyaretçileri karşılayan seslerin tasarımı ve prodüksiyonu dört farklı bestecinin parçaları kullanılarak müze için özel olarak üretildi. Efes'in hikayesi, Türkçe'de ünlü sanatçılar Selçuk Yöntem ve Gülen Karaman tarafından, İngilizce'de ise ünlü İngiliz sanatçılar David Schofield ve Olivia Williams tarafından seslendirildi.

        Efes Deneyim Müzesi, haftanın yedi günü 08:00 - 17:30 saatleri arasında 16 farklı dil seçeneğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

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        #Efes Antik Kenti
        #Efes Deneyim Müzesi
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