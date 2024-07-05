Efes Antik Kenti'nin Koressos Kapısı gün yüzüne çıkarılacak

Türk bilim insanlarıyla çalışmanın avantaj olduğunu dile getiren Steskal, "Biz koordinatör ile çok iyi bir şekilde çalışıyoruz. O çok iyi bir arkeolog, uzun yıllardır tanıyorum. Yeni bir konsept ve nasıl gelişeceğini göreceğiz. Birlikte çalışmamız bizim avantajımıza olacak ifadelerini kullandı.