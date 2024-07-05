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        Haberler Yaşam Efes Antik Kenti'nin Koressos Kapısı gün yüzüne çıkarılacak

        Efes Antik Kenti'nin Koressos Kapısı gün yüzüne çıkarılacak

        Efes Antik Kenti'nin bilinen üç büyük kapısından biri olan Koressos Kapısı, kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 12:25 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:33
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          Antik dönemin en büyük turizm, ticaret ve liman kentlerinden Efes'te kazı ve restorasyon çalışmaları 161 yıldır sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Sonsuz Efes projesi kapsamında yürütülen kazılar yıl boyunca kesintisiz hale getirildi.

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          Bakanlığın bütçe, ekip, teknik ekipman desteği, kazı ve restorasyon çalışmalarına ivme kazandırdı.

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          Efes Antik Kenti Kazı Direktörü, Avusturya Bilimler Akademisi Avusturya Arkeoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Martin Steskal, ilk kez 1999 yılında arkeoloji öğrencisiyken Efes'te çalışma fırsatı yakaladığını anlattı.

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          Steskal, ekim ayının sonlarına kadar arazide kazı yapılacağını, daha sonra da bulunan eserlerin inceleme çalışmasının devam edeceğini aktardı.

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          Efes'te bu yaz Koressos Kapısı, Serapis Tapınağı ve Domitian Meydanı'nda kazı çalışmaları yaptıklarını kaydeden Steskal, Yamaç Evler'deki duvar resimlerinin restorasyon çalışmalarına da devam ettiklerini dile getirdi.

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          Steskal, daha önce hiç kimsenin çalışmadığı Koressos Kapısı'nda çalışmaya başladıklarını belirterek, "Çok önemli bir kazı alanı burası. Efes'te üç önemli kapı vardı. Koressos Kapısı üçüncü büyük kapı. Biz iki hafta önce burada çalışmaya başladık, bütün bir yaz boyunca burada çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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          Steskal, Celsus Kütüphanesi'nin koruma ve restorasyon çalışmasına ekim ayında başlanacağını ifade ederek, "Türkiye'nin ilk ayağa kaldırılan antik yapısı Celsus Kütüphanesi, 50 yıl sonra bakıma alınacak" diye konuştu.

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          Türk bilim insanlarıyla çalışmanın avantaj olduğunu dile getiren Steskal, "Biz koordinatör ile çok iyi bir şekilde çalışıyoruz. O çok iyi bir arkeolog, uzun yıllardır tanıyorum. Yeni bir konsept ve nasıl gelişeceğini göreceğiz. Birlikte çalışmamız bizim avantajımıza olacak ifadelerini kullandı.

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          "KOORDİNATÖRLÜKLE BU ÇALIŞMALARIN GÜÇLENMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

          Geleceğe Miras Sonsuz Efes projesinin koordinatörü Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek de Efes'in merkezi noktalarındaki anıtsal yapıların açığa çıkarılıp ziyarete açılmasının hedeflendiğini kaydetti.

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          Aybek, "Antik kentin merkezi noktalarında, anıtsal yapılarında temizlik çalışmalarına başladık. Şu anda Vedius Gimnazyumu'nun içinde bulunuyoruz. Bununla birlikte antik kentin stadyumunda ve Liman Caddesi'nde zaten tamamlanmış olan kazıların ardından bir temizlik faaliyeti gerçekleşiyor. Proje kapsamında düzenlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek" dedi.

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          Kazı ekibiyle ortak hareket ettiklerini ve uyumla çalıştıklarını dile getiren Aybek, "Efes Antik Kenti'ndeki kazı, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü tarafından uzun yıllardır devam eden bir proje. Koordinatörlükle birlikte bu çalışmaların güçlenmesini hedefliyoruz. Ortak hareket ediyoruz, uyumla çalışıyoruz" diye konuştu.

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