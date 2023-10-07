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        Haberler Magazin Edvina Sponza: Onunla işim olmaz - Magazin haberleri

        Edvina Sponza: Onunla işim olmaz

        Bebek'te objektiflere yansıyan Edvina Sponza, muhabirlerin, "İbrahim Kutluay ile bir daha barışır mısınız?" sorularına, "Asla. Onunla işim olmaz" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 12:22 Güncelleme: 07.10.2023 - 12:22
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        "Onunla işim olmaz"
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Edvina Sponza, Bebek'te görüntülendi. Sponza, 11 yıl birliktelik yaşadığı ve ardından yollarını ayırdığı İbrahim Kutluay ile tartıştığı yönündeki söylentilerle alakalı konuştu.

        İDDİALARI DOĞRULADI

        Edvina Sponza, "Maalesef doğru. Böyle bir şey oldu" diyerek, Bebek'teki bir kuaförde tartıştıklarını doğruladı.

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        "ONUNLA İŞİM OLMAZ"

        Edvina Sponza, basın mensuplarının, "İbrahim Kutluay ile bir daha barışır mısınız?" sorularına ise, "Asla. Onunla işim olmaz" şeklinde cevap verdi.

        Fotoğraflar: HT Magazin, AA, Instagram

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        #İbrahim Kutluay

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