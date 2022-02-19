Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay'ın planı tutmadı! - Magazin Haberleri

Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay'ın planı tutmadı!

Önceki gün Bebek'te yürüyüş yapan Edvina Sponza, Arnavutköy’de kendisini araçla almaya gelen İbrahim Kutluay’la buluşacaktı. Ancak ikilinin planı tutmadı. Gazetecileri fark eden Sponza, "Arkadaşım" dediği eski basketbolcuyu uyararak, evine yalnız dönmek zorunda kaldı

19.02.2022 - 15:04 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sosyetik isim Edvina Sponza, önceki gün Bebek Sahili'nde görüntülendi. Elinde çiçeklerle sahilde yürüyen Sponza, Arnavutköy’de kendisini araçla almaya gelen Kutluay’la buluşacaktı.

  • ESKİ AŞKINI UYARDI

    Gazetecileri fark eden Sponza, hızlı adımlarla geri dönerek, İbrahim Kutluay’ı uyardı. İbrahim Kutluay, gaza basıp giderken, Sponza ise evine döndü.

    Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Edvina Sponza, elindeki çiçekler için, "Az önce gördüm, çok güzellerdi. Kendime aldım." şekline konuştu.

  • "ARKADAŞIZ!"

    Edvina Sponza, basın mensuplarının, "İbrahim Kutluay ile yeniden birlikte misiniz?" sorusuna da yanıt verdi. Ünlü isim, "Birliktelik yok, arkadaşız!" diyerek, haklarında çıkan haberleri yalanladı.

  • MUHABİRLERİ FARK EDİNCE GERİLDİLER

    Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Edvina Sponza ile 5 gün önce Sarıyer'de görüntülenmişti.

    "14 Şubat Sevgililer Günü"nü baş başa geçirmek isteyen ikili, mekan girişinde muhabirleri görünce gerilmişti. Hızlıca restorana giriş yapan çift, kısa bir süre sonra mekandan ayrılmıştı.

  • "BASINA SİZ Mİ HABER VERDİNİZ!"

    İşletmeye, "Basına siz mi haber verdiniz!" diyerek, sitem eden çiftin, Sevgililer Günü gecesi keyifsiz başlamıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.