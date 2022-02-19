"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Ece Sükan da, "Yok canım öyle bir şey. Hiç öyle bir şey yok. Demet'i de, İbrahim'i de çok eski tanırım. Hiç öyle bir şey yok." demişti.

"YASAK AŞK" İDDİASI

Üç yıl önce Kutluay ve Sponza birlikteyken, basketbolcu ile Ece Sükan hakkında 'yasak aşk' dedikoduları ortaya çıkmıştı.