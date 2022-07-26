Ediz Hun imza gününde, hayatını kaleme aldığı, 'Film Gibi Geçti' kitabı ile gündeme geldi. Ediz Hun “Kitapta doğumumdan itibaren hikayemi en ince ayrıntısına kadar irdeledik. Olduğu gibi ne yaşadımsa anlattım. Özel hayatım hariç" dedi. Peki, Ediz Hun kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Ediz Hun'un filmleri...
EDİZ HUN KİMDİR?
Ediz Hun 22 Kasım 1940 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Hun , Türk oyuncu ve eski milletvekilidir.
Ediz Hun, Avusturya Lisesini bitirmesinin ardından bir süre Almanya'da üniversite eğitimi aldı. 1963 senesinde Ses dergisinin açtığı yarışmaya başvurdu ve Genç Kızlar isimli film ile sinema dünyasına adımını attı. Birçok filmde oynayan Ediz Hun, 1970'li yılların ortalarından itibaren Yeşilçam'da başlayan erotik filmler furyasında yer almak istemediği için sinemayı bıraktı. Daha sonra Norveç'e giderek Oslo ve Trondheim Üniversitelerinde Biyoloji ve Çevre Bilimleri okuyup ikincilikle mezuniyetini aldı.
1991-1993 seneleri arasında Çevre Bakanlığı Müşaviri ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğü, 1999-2002 seneleri arasında ANAP milletvekilliği yaptı. Marmara Üniversitesinden sonra Okan Üniversitesinde Ekoloji Bilimleri üzerine öğretim üyeliği yaptı. 18 Nisan 1999 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak seçimlerde meclise girdi.
3 Ocak 1973 tarihinde Berna Hun ile evlenen Ediz Hun'un bu evlilikten Bengü (d. 1974) ve Burak (d. 1981) isimlerinde iki çocuğu dünyaya geldi.
EN SEVİLEN EDİZ HUN FİLMLERİ
2022 Şöhretler Okulu
2017 Arif v 216
2011 Anadolu Kartalları
2010 Çığlık Çığlığa Bir Sevda
1974 100 Lira ile Evlenilmez
1974 Karateci Kız
1973 Ağlıyorum
1973 Güllü Geliyor Güllü
1973 Soyguncular
1972 Ayrılık
1972 Sezercik Aslan Parçası
1972 Tanrı Misafiri
1972 Zehra
1972 Çile
1971 Bir Genç Kızın Romanı
1971 Bütün Anneler Melektir
1971 Cambazhane Gülü
1971 Güllü
1971 Hayatım Senindir
1971 Mavi Eşarp
1971 Seni Sevmek Kaderim
1971 Yarın Ağlayacağım
1971 Yağmur
1971 Yumurcağın Tatlı Rüyaları
1970 Ankara Ekspresi
1970 Kalbimin Efendisi
1970 Kezban Roma'da
1970 Söz Müdafaanın
1970 Tatlı Meleğim
1970 Yuvasız Kuşlar
1969 Ateşli Çingene
1969 Sen Bir Meleksin
1969 Son Mektup
1969 Sonbahar Rüzgarları
1969 Uykusuz Geceler
1969 Yaralı Kalp
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