Ediz Hun imza gününde, hayatını kaleme aldığı, 'Film Gibi Geçti' kitabı ile gündeme geldi. Ediz Hun “Kitapta doğumumdan itibaren hikayemi en ince ayrıntısına kadar irdeledik. Olduğu gibi ne yaşadımsa anlattım. Özel hayatım hariç" dedi. Peki, Ediz Hun kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Ediz Hun'un filmleri...

EDİZ HUN KİMDİR?

Ediz Hun 22 Kasım 1940 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Hun , Türk oyuncu ve eski milletvekilidir.

Ediz Hun, Avusturya Lisesini bitirmesinin ardından bir süre Almanya'da üniversite eğitimi aldı. 1963 senesinde Ses dergisinin açtığı yarışmaya başvurdu ve Genç Kızlar isimli film ile sinema dünyasına adımını attı. Birçok filmde oynayan Ediz Hun, 1970'li yılların ortalarından itibaren Yeşilçam'da başlayan erotik filmler furyasında yer almak istemediği için sinemayı bıraktı. Daha sonra Norveç'e giderek Oslo ve Trondheim Üniversitelerinde Biyoloji ve Çevre Bilimleri okuyup ikincilikle mezuniyetini aldı.

1991-1993 seneleri arasında Çevre Bakanlığı Müşaviri ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğü, 1999-2002 seneleri arasında ANAP milletvekilliği yaptı. Marmara Üniversitesinden sonra Okan Üniversitesinde Ekoloji Bilimleri üzerine öğretim üyeliği yaptı. 18 Nisan 1999 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak seçimlerde meclise girdi.

3 Ocak 1973 tarihinde Berna Hun ile evlenen Ediz Hun'un bu evlilikten Bengü (d. 1974) ve Burak (d. 1981) isimlerinde iki çocuğu dünyaya geldi.

EN SEVİLEN EDİZ HUN FİLMLERİ

2022 Şöhretler Okulu

2017 Arif v 216

2011 Anadolu Kartalları

2010 Çığlık Çığlığa Bir Sevda

1974 100 Lira ile Evlenilmez

1974 Karateci Kız

1973 Ağlıyorum

1973 Güllü Geliyor Güllü

1973 Soyguncular

1972 Ayrılık

1972 Sezercik Aslan Parçası

1972 Tanrı Misafiri

1972 Zehra

1972 Çile

1971 Bir Genç Kızın Romanı

1971 Bütün Anneler Melektir

1971 Cambazhane Gülü

1971 Güllü

1971 Hayatım Senindir

1971 Mavi Eşarp

1971 Seni Sevmek Kaderim

1971 Yarın Ağlayacağım

1971 Yağmur

1971 Yumurcağın Tatlı Rüyaları

1970 Ankara Ekspresi

1970 Kalbimin Efendisi

1970 Kezban Roma'da

1970 Söz Müdafaanın

1970 Tatlı Meleğim

1970 Yuvasız Kuşlar

1969 Ateşli Çingene

1969 Sen Bir Meleksin

1969 Son Mektup

1969 Sonbahar Rüzgarları

1969 Uykusuz Geceler

1969 Yaralı Kalp