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Edis'ten 'Zeynep Bastık' açıklaması: Çok abartıldı!

Edis, meslektaşı Zeynep Bastık ile sosyal medyanın gündemine oturan dans videosuyla ilgili konuştu. Ünlü popçu, "Çok abartıldı. Önümüzde 300 kişinin olduğu bir yerde biz zaten böyleyiz. Dokunaklıyız, severiz, kardeşiz... Bu durumun böyle barlarda dans ediyormuşuz gibi abartılmasını anlamıyorum gerçekten" dedi

03.01.2022 - 08:58 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Şarkıcı Edis (31), yakın arkadaşı Zeynep Bastık'ın (28) YouTube kanalındaki yılbaşı özel programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Edis, Bastık'ın, "2021 yılının en abartılmış olayı neydi?" sorusuna yanıt verdi.

  • "ÇOK ABARTILDI!"

    Ünlü şarkıcı, "Bence seninle olan dansımdı. Yeri gelmişken son kez konuşalım bu konuyu. Önümüzde 300 kişinin olduğu bir yerde biz zaten böyleyiz. Dokunaklıyız, severiz, kardeşiz... Bu durumun böyle barlarda dans ediyormuşuz gibi abartılmasını anlamıyorum gerçekten. Böyle magazine alışık değiliz. O saatten sonra haberlerin önünü alamadık ya, ilk defa magazini tanıdım. Bir konunun ne kadar abartılabileceğini o zaman gördüm!" dedi.

  • NE OLMUŞTU?

    Ünlü şarkıcılar Zeynep Bastık ve Edis, katıldıkları bir partide dans etmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ikilinin dans görüntüsü hakkında, "Zeynep'in eşi bu duruma ne diyecek?" yorumunu yapmıştı.

    Kendisiyle ilgili yorumları Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış, hakkında yapılan eleştirileri ti'ye almıştı.

  • "KÜFÜRLERİNİZİ GÖRDÜM, KOMİK ŞEYLER VAR"

    Bir fotoğrafını yayınlayan Tolga Akış, "Küfürlerinizin bir kısmını gördüm. Komik şeyler de vardı. Giderek büyüyen kocaman bir aileyiz." ifadelerini kullanmıştı.

  • "NE DİYELİM İSTİYORSUN?"

    "Kendimi şu an Zeynep Bastık'ın kocası gibi hissediyorum." yorumu üzerine "Bir rahatlama, bir genişlik gelmiş." mesajını yazan Akış, kendilerinden açıklama istenmesine ise, "Ne diyelim istiyorsun?" diyerek, karşılık vermişti.

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