Edirne’de kar yağışı başladı

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin Trakya için yaptığı uyarının ardından, gece yarısından sonra Keşan’da yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

REKLAM advertisement1

Yağışla birlikte araçların ve çatıların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, nisan ayında yağan karı balkon ve pencerelerinden cep telefonlarıyla görüntüleyerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Hava sıcaklığının 3 derece olduğu ilçede, polis ekipleri de olası kazalara karşı denetimlerini arttırdı. Kar yağışı, Edirne’nin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.