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        Edirne'de toplu ulaşıma zam yapıldı

        Edirne'de Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, şehir içi ulaşıma yüzde 15 zam yapıldı. Toplantıda konuşan AK Partili Meclis Üyesi Necamettin Attay, vatandaşların Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) ait bazı minibüs şoförlerini şikâyet ettiğini söyledi. Toplu ulaşımdaki şikâyetlerin değerlendirileceğini ifade eden Başkan Akın da şikâyet gelen şoföre 65 yaş ödemesi yapılmayacağını, destek olmayacaklarını kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 18:35 Güncelleme: 07.04.2025 - 18:35
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        Edirne'de toplu ulaşıma zam
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        Edirne'de Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, nisan ayı maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        Gündemde yer alan ulaşım zam maddesi de görüşüldü. Meclisin oy çokluğuyla aldığı kararla şehir içi ulaşıma yüzde 15 zam yapıldı. Zammın ardından öğrenci için biniş ücreti sabit kalırken, tam ücret 23 liradan, 26 lira 45 kuruşa yükseldi.

        AK Partili Meclis Üyesi Necamettin Attay, vatandaşların Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) ait bazı minibüs şoförlerini şikâyet ettiğini söyledi.

        Bazı şoförlerin ücretsiz biniş hakkına sahip 65 yaşındaki vatandaşlara hakaret ettiği şikâyetlerinin geldiğini ifade eden Attay, bu tür durumların üzücü ve insanlığa yakışmadığını kaydetti.

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        Bunun üzerine Akın da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların şikâyetlerinin yoğun olarak gelmeye başladığını anlattı.

        Bu durumun kendilerini üzdüğünü belirten Akın, şunları kaydetti:

        "Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzde bu işlemleri takip ediyoruz. Bu şoförlere gerekli cezayı uyguluyoruz. Hem esnafın hem de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın mağdur olmasını istemedik. Komisyonumuzla değerlendirdik ve bu binişlerin yüzde 50'sini biz ödeyeceğiz. Hem esnafımızın mağduriyeti ortadan kalkacak, vatandaşımıza yaklaşımları değişecek ve şehirde bu anlamda barışı sağlamış olacağız."

        Toplu ulaşımdaki şikayetlerin değerlendirileceğini ifade eden Akın, şikâyet gelen şoföre 65 yaş ödemesi yapılmayacağını, destek olmayacaklarını kaydetti.

        Akın, öğrenci biniş ücretine zam yapmadıklarını ve öğrencilere destek olmak için aradaki 2 lira 45 kuruşluk farkı belediyenin karşılayacağını kaydetti.

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