Edirne'de TIR'da düzensiz göçmenler yakalandı

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İpsala Sınır Kapısı'ndaki TIR parkında park halindeki bir TIR'ın dorsesinde hareketlilik fark eden başka bir TIR'ın sürücüsü durumu polise bildirdi.

Ekipler İstanbul'dan aldığı yükü Arnavutluk'a götüren TIR'ın dorsesinde yaptığı kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye ve Filistin uyruklu 18 düzensiz göçmen tespit etti.

Sıcaktan fenalaşan düzensiz göçmenlere TIR sürücüleri ve ekipler olay yerinde yardımcı oldu.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler işlemleri için İpsala Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

TIR sürücüsü gözaltına alındı. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.