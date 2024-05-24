Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilde 14 kaçak göçmen yakalandı

Edirne’de devriye görevini yürüten polis ekipleri, gece yarısı İstasyon Mahallesi Güney Çevreyolu üzerinde, daha önceden göçmen kaçakçılığında kullanıldığı yönünde kayıt bulunan Bulgaristan plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

14 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Fotoğraf: DHA

DHA'nın haberine göre; sürücü ile 2 kişi yaya olarak kaçarken, otomobilde balık istifi şeklinde kadın ve çocukların da olduğu Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı, 1 lastik bot ele geçirildi.

Kaçak göçmenler Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülürken, kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.