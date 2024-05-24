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        Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne'de dini nikahlı eşiyle tartışıp evini ateşe verdi, ağır yaralandı

        Edirne'de dini nikahlı eşiyle tartışıp evini ateşe verdi, ağır yaralandı

        Edirne Keşan'da dini nikahlı eşiyle tartıştıktan sonra yaşadıkları evi benzin döküp ateşe veren adam, alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 03:01 Güncelleme: 24.05.2024 - 04:17
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        Evini ateşe verdi, ağır yaralandı
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde A.D. (39), dini nikahlı eşi Z.E. (30) ile tartışıp, yaşadıkları evi benzin dökerek ateşe verdi. Alevlerin arasında kalarak ağır yaralanan A.D. ve dumandan etkilenen Z.E. hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Yediyüzevler Caddesi, Yediyüzevler Konutları 16/D bloktaki 4 katlı apartmanın 1’inci katta bulunan dairede meydana geldi. İddiaya göre A.D., dini nikahlı eşi Z.E. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

        TARTIŞMA BÜYÜDÜ, EVİ ATEŞE VERDİ

        Tartışmanın büyümesi üzerine A.D., oturma odasına benzin dökerek evi ateşe verdi. Çıkan yangından eşi evden kaçarak kurtulurken, A.D. ise alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. A.D., itfaiye ekiplerince yanan evden çıkartıldı. Vücudunda 2’nci derece yanık oluşan ve hayati tehlikesi bulunan A.D. ile dumandan etkilenen Z.E., sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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        YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

        DHA'nın haberine göre; apartmanda yaşayanlar polis ve itfaiye ekiplerince binadan tahliye edilirken, yangın ise ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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