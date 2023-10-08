"ÖNEMLİ BİR DEĞERİN YAŞATILMA VE GELECEĞE AKTARILMA ARZUSU VAR"

Edirne Valisi Yunus Sezer de, Edirnelilerin tarihi, kültürü ve gastronomisine sahip çıkan bir kent olduğunu dile getirdi. Sezer, "Biz öyle bir hazine içerisindeyiz ki, ta Roma döneminden beri gelen her medeniyet buraya bir iz bırakarak bizlere miras olarak bu güzel şehri bırakmış. Kıymetli hemşerilerimiz de bu güzel mirasın farkındalar. Hem gastronomisi, hem tarihi, hem de kültürel özelliklerini birçok alanda bu şehrin gelişmesi için kendilerini adamışlar. Bir çok şehri gezdim görevim münasebetiyle. Şehrin ruhuyla, gelenekleriyle, şehir halkının benimsediği festivaller çok az olur. Bu festivale başladığı günden itibaren emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bugün de festivalin son günü. Tüm ciğerci ustalarımıza teşekkür ediyorum. Önemli bir değeri hep beraber yaşatma ve geleceğe aktarma arzusu var bu festivalde" şeklinde konuştu.