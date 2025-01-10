Edip Akbayram ameliyat oldu
Evinde düşüp geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alan Edip Akbayram, ameliyat edildi
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Ünlü şarkıcı Edip Akbayram, yataktan düşme sonucu yaşadığı talihsiz bir olay nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
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75 yaşındaki sanatçı, gece saatlerinde evinde yatağından düşerek iç kanama şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
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Akbayram'a ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sanatçı, yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi.
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Bugün öğle saatlerinde ameliyata alınan Akbayram'ın operasyonu yaklaşık 1 saat sürdü. Başarılı geçen ameliyatın ardından sanatçı, tekrar yoğun bakım ünitesine alındı.
Fotoğraflar: DepoPhoto