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        Edip Akbayram ameliyat oldu

        Evinde düşüp geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alan Edip Akbayram, ameliyat edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 17:26 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:26
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          Ünlü şarkıcı Edip Akbayram, yataktan düşme sonucu yaşadığı talihsiz bir olay nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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          75 yaşındaki sanatçı, gece saatlerinde evinde yatağından düşerek iç kanama şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

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          Akbayram'a ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sanatçı, yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi.

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          Bugün öğle saatlerinde ameliyata alınan Akbayram'ın operasyonu yaklaşık 1 saat sürdü. Başarılı geçen ameliyatın ardından sanatçı, tekrar yoğun bakım ünitesine alındı.

          Fotoğraflar: DepoPhoto

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