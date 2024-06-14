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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Edin Dzeko'dan Fenerbahçe paylaşımı! - Fenerbahçe Haberleri

        Edin Dzeko'dan Fenerbahçe paylaşımı!

        Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, X hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 00:54 Güncelleme: 14.06.2024 - 00:54
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        Dzeko'dan Fenerbahçe paylaşımı!
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        Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, X hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

        Sosyal medya üzerinden bazı Fenerbahçeli taraftarların kendisine takımda kalmasını istemedikleri yönünde mesajlar göndermesi üzerine, Fenerbahçe taraftarlarının bir diğer görüşteki çoğunluğu Edin Dzeko'ya destek mesajları göndermeye başladı.

        Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in 'Seni seviyoruz Edin Dzeko' şeklindeki paylaşımını 'retweet' eden tecrübeli futbolcu, bazı taraftarların olumsuz mesajlarının hedefi olmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlardan büyük bir destek gördü.

        Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan 38 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 25 gol 10 asistlik performans gösterdi.

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