Eddie Newton: Zor bir sezon olacak

Transfer sezonunu değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, "Zor bir transfer dönemi oldu. Bütçeye bağlı kalarak Başkanımız ve yöneticilerimiz iyi bir çalışma yaptılar. Aramıza yeni katılan oyuncular oldu. Farklı tarzlar denemeye çalışıyoruz. Yeni gelen arkadaşlar da harika bir iş çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerden Flavio'nun 2. kez kırmızı kart görmesini değerlendiren İngiliz teknik adam, "Flavio, ilk kırmızı kart gördüğü maçtan sonra soyunma odasında arkadaşlarından özür diledi. İkinci kırmızı kart zaten haksız verilmiş bir karttı. Zor bir sezon olacak" yorumunu yaptı.

"Trabzonspor'da rüyamı yaşıyorum" diyen Newton, "İşimiz zor ama bu taraftarı, takımı ve baskıyı seviyorum. Çünkü bu baskı sizi motive eder, başarı elde edersiniz. Kazanmak belki zor ama kazanmayı sürdürmek daha zor. Bizim amacımız sürdürülebilir başarıyı sağlamak" açıklamasını yaptı.